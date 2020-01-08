CHP'li Altay'dan Bahçeli'ye

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Sayın Devlet Bahçeli'nin destek vermesi, ön ayak olması halinde 15 Temmuz darbe araştırma komisyonu kurulur ve siyasi ayak ortaya çıkarılır." dedi.

Altay, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) yeni hizmet binasının açılış törenine katılmasını eleştirdi.

AK Parti yetkililerinin dışında TBMM'de grubu bulunan hiçbir siyasi partinin temsilcisi olmadığını belirten Altay, "Bu tablo, MİT'in AK Parti'nin özel istihbarat teşkilatına dönüşmüş halinin bir fotoğrafıdır. Yakışık almamıştır. Devlet adabıyla örtüşmez. MİT'in saygınlığına gölge düşürür. AK Parti sözcüsünün orada kurdele kesiyor olmasını garipsedik, Bütün siyasi partilere çağrı yaparsanız, icabet ederler ya da etmezler, bunda bir gariplik yok ama sadece AK Parti Genel Merkezine davet göndermek, devlet adabıyla bağdaşmaz. MİT'in saygınlığına gölge düşürür." diye konuştu.

Altay, açılış için sadece AK Parti Genel Merkezine mi davetiye gönderildiğini sordu.

Libya ile güvenlik ve askeri alanda iş birliği anlaşması "muğlaklıklar ve belirsizliklerle dolu olduğu için" çekince koyduklarını anımsatan Altay, ardından Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin Genel Kurulda kabul edildiğini hatırlattı.

"Libya'da iki hükümet, iki lider, iki ordu var. Türkiye bu gibi hallerde, iç savaş hali yaşayan ülkelerde taraf değil arabulucu olan ülke olma misyonunu yıllardır üstlenmiş bir ülkedir." ifadesini kullanan Altay, "Libya'da TSK unsuru olmayan farklı ekiplerin kim olduğu" sorusunu yöneltti.

Bu tür konularda bazı bilgiler gizli olabileceğini ancak Libya meselesinde açık hiçbir şey olmadığını savunan Altay, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, CHP Genel Merkezine yaptığı bilgilendirme ziyaretinde "bütün diplomatik kanallar sonuna kadar denendi" dediğini aktardı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da "meşru hükümet ile darbeci hükümet arasında diplomasi, arabuluculuk olmaz" dediğini belirten Altay, "Hangisi doğru?" diye sordu.

"Libya'nın yeni bir Suriye olmasın diye Erdoğan'ı uyarmayı görev sayıyoruz" ifadesini kullanan Engin Altay, "(Emevi Camii'nde namaz kılacağız) diyenler Esat ve Putin'in verdiği fotoğraftan ders çıkarmalıdır." dedi.

Anketlerde "Libya'ya asker gönderilmesine toplumun sıcak bakmadığının" görüldüğünü öne süren Altay, "Libya'da yapmamız gereken, BM'yi harekete geçirebilmekti. Keşke TSK unsurları barış gücü şemsiyesi altında Libya'ya gidebilseydi. Türkiye'nin 12 ülkede askeri var ve bu tezkerelerin tümüne CHP 'evet' oyu verdi. Erdoğan caka satacak diye akıtacak bir damla Mehmetçik kanımız yoktur. Eğer Türkiye'nin bir güvenlik sorunu varsa 82 milyonumuz da şehit olmaya hazırız." değerlendirmesinde bulundu.

ABD- İran gerilimine de değinen Altay, Türkiye'nin taraf olmaması ve kandırılmamama gerektiğini dile getirdi.

Altay, "Bunu istiyorsak, tarafsız, sağduyulu ve uluslararası hukuka uygun politika, diplomasi yürütülmelidir. Ancak coğrafyanın bir bölümünde gerginlik bir bölümünde yumuşama, yatıştırma siyaseti izlerseniz, tüm inandırıcılığınız olmaz. Türk dış politikası pelikancılardan, mehdi bekleyen danışmanlardan ve SETA'nın elinden bir an önce kurtulması lazım." diye konuştu.

Sorular

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "FETÖ'nün siyasi ayağıyla" ilgili yaptığı açıklamalarının hatırlatılması üzerine Altay, şunları söyledi:

"Eğer Sayın Bahçeli samimiyse ona bir çağrı yapıyorum: TBMM'de 26 Temmuz 2016'da kurulan ama çalıştırılmayan, raporları imha edilen 15 Temmuz Darbe Araştırma Komisyonunu Sayın Bahçeli'nin istemesi halinde bir günde kurarız. Bu komisyon ağırlıklı ve özelde de darbenin siyasi ayağına odaklanır. Sayın Bahçeli'nin destek vermesi, ön ayak olması halinde 15 Temmuz darbe araştırma komisyonu kurulur ve siyasi ayak ortaya çıkarılır."

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun "17-25 Aralıktan sonra üç bakanın Yüce Divana gitmesini Erdoğan'ın engellediği" açıklamalarının anımsatılması üzenine de Altay, "Vallahi de billahi de tam olarak böyle oldu. O günleri sıcak yaşamış birisi olarak, informal görüşmelerde, 19 Ocak'ta üç bakanın Yüce Divana gönderileceği söylendi. 20 Ocak'ta bambaşka bir AK Parti grubuyla karşılaştık. Davutoğlu'nun söyledikleri doğrudur. Bal gibi, buz gibi doğru şeyleri söylemiştir. Sayın Erdoğan, üç bakanın yüce divana gitmesini engellemiştir." ifadelerini kullandı.