CHP'li Altay'dan Bildbordları Kapatan CHP'li Başkana Savunma

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Kampanya Koşullarını Yerine Getirmeyen Firmaya, Şikayet Üzerine 241 Bin Lira Ceza Kesildi

Sürücünün Çarpıp "Ne Olur Ölme" Diye Başında Ağladığı Genç Kız Yaşamını Yitirdi