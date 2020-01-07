CHP'li Altay'dan MİT binasının açılış törenine katılan AK Parti'li Çelik'e eleştiri Açıklaması - Son Dakika
Son Dakika Politika CHP'li Altay'dan MİT binasının açılış törenine katılan AK Parti'li Çelik'e eleştiri Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Altay'dan MİT binasının açılış törenine katılan AK Parti'li Çelik'e eleştiri Açıklaması

6 saat önce

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) yeni hizmet binasının açılış törenine katılmasını eleştirdi.

CHP'li Altay'dan MİT binasının açılış törenine katılan AK Parti'li Çelik'e eleştiri Açıklaması, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in, Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanlığının (MİT) yeni hizmet binasının açılış törenine katılmasını eleştirdi.

Altay, yaptığı yazılı açıklamada, MİT'in, adında "milli" olan, Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin en üst konumda ve özel nitelikte bir kurumu olduğunu kaydetti.

Hizmet binasının açılış törenine işaret eden Altay, "Herkese eşit, siyasetten ve günlük politikadan uzak, ülkenin milli güvenliğini her şeyin üstünde tutan bir anlayışı barındırması gereken kurumun, tam tersi bir yaklaşımla, bir siyasi partinin her tür düzeydeki yöneticileri, eski vekilleri, eski bakanlarıyla en önemli gününde böyle bir görüntü vermesi, tarafsızlığına ve milliliğine büyük zarar vermiştir." ifadelerini kullandı.

MİT'in "bir kişiye ve bir partiye hizmeti öncelediğini; parti devletinin bir kurumu niteliğine büründüğünü" öne süren Altay, "MİT binasının açılışında verilen fotoğraf da bu tabloyu tescilleyen örneklerden biri olarak kayıtlara geçmiştir. Yalnızca AK Parti'nin bakanları, milletvekilleri, eski bakanlarıyla yapılan bir tören, parti devleti inşa sürecinde yeni bir fütursuzluktan öte bir şey değildir." değerlendirmesinde bulundu.

Altay, şunları kaydetti:

"Törenin ev sahibine ve Cumhurbaşkanı'na sormak gerekir. Adında milli olan kurumun törenine, milletin temsilcisi olan TBMM'de yer alan siyasi partilere bir davet gitmiş midir? Gitmediyse AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'in törende ne işi vardır? Tek adam yönetimi, ne yazık ki ülkenin tüm kurumlarını tahrip ediyor, kurum kültürlerini yok ediyor. Eğitimden sağlığa, adaletten dış politikaya tüm alanlarda yaşanan çöküş ve çürümenin de kaynağı işte bu tek adam zihniyetinin devletin kurumsal yapısındaki tahribatıdır."

Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Altay, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 04:18 Kaynak: AA
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