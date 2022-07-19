CHP'li Altay: Genel Başkanımızın açıklamasından sonra beyleri telaş aldı - Son Dakika
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CHP'li Altay: Genel Başkanımızın açıklamasından sonra beyleri telaş aldı

19.07.2022 16:55
CHP'li Altay: Genel Başkanımızın açıklamasından sonra beyleri telaş aldı

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının geri ödemesine ilişkin açıklaması hakkında, "Sayın Genel Başkanımızın gençlere seslenip, 'ödemeyin, geldiğimiz zaman faizleri sileceğiz' açıklamasından sonra beyleri telaş aldı.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) borçlarının geri ödemesine ilişkin açıklaması hakkında, "Sayın Genel Başkanımızın gençlere seslenip, 'ödemeyin, geldiğimiz zaman faizleri sileceğiz' açıklamasından sonra beyleri telaş aldı. Apar topar faizleri silme kararı aldılar" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. KYK borçlarının geri ödemesiyle ilgili Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarına değinen Altay, "İlla bir şeyi 110 kere mi söyleyelim de olsun? Üç bin altı yüz defa '3600' dedik, nihayet gerçekleşti. Asgari ücret için feryat ettik  gerçekleşti. 'Taşerona kadro' dedik, kısmen gerçekleşti. 'Elektrik faturalarından TRT payını kaldırın' dedik, gerçekleşti. Son olarak KYK borçlarının nihayet faizini silmeyi taahhüt ettiler. Israrla 'faiz' demeye devam ediyorum, çünkü dün Tayyip Bey de faizi ifade etti. Silmeyi taahhüt ettiler. 'Taahhüt ettiler' diyorum, inşallah burada başka bir hinlik düşünmezler. Çünkü belki yasal bir dayanağa ihtiyaç olabilir. Öyle bir şeye ihtiyaç varsa CHP'nin yasal bir dayanak noktasında hazır ve nazır olduğunu da buradan belirtmek isterim" diye konuştu.

'19 KANUN TEKLİFİ VERMİŞİZ'Altay, konuyu daha öncesinde CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun gündeme getirdiğini belirtti. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Kılıçdaroğlu'na yönelik eleştirilerine de değinen Altay, şöyle devam etti: "CHP'nin bu konuda bir polemik yaptığını söylemek en hafif deyimle TBMM gündeminden habersiz olmak demektir. 2018-2022 arasında 19 kanun teklifimiz var. CHP milletvekilleri 2018'den beri KYK mağdurları için feryat ediyor. En son Sayın Genel Başkanımızın, gençlere seslenip, 'ödemeyin, geldiğimiz zaman faizleri sileceğiz' açıklamasından sonra beyleri telaş aldı. Apar topar faizleri silme kararı aldılar. 'Efendim bizim yapacağımızı duymuş da Kemal Bey bunun için bu çağrıyı yapmış' ayıp, 19 kanun teklifi vermişiz." Sıranın emeklilikte yaşa yakılanlara (EYT) geldiğini belirten Altay, Meclis açılır açılmaz bu işin takipçisi olacaklarını kaydederek, "Ekimde EYT'yi ya halledeceğiz ya halledeceğiz. Paşa paşa halledeceksiniz. Milletin ocağı, şubatı beklemeye tahammülü ve sabrı yok. Sizin Türkiye ekonomisini içine soktuğunuz halde, vatandaş yazı belki geçirir ama kış geçmez. EYT'liler için kış hiç geçmez. Ocak, şubat derken bunu martta, nisanda bir seçim rüşveti olarak düşünüyorsanız sakın, ensenizdeyiz. EYT'nin, Meclis'in açıldığı ay hallolması için CHP olarak her şeyi yapacağız" ifadelerini kullandı.'MECLİS'E HIRSIZ GİRMİŞ, HABERİMİZ YOK'Altay, TBMM Başkanlığı'nın 15 Temmuz Darbe Girişimi Komisyon Raporu'nun olmadığı yönündeki açıklamasına ilişkin soruya, "Meclis'e hırsız girmiş haberimiz yok. Bombalanan bir Meclis'in kendini bombalayanlarla ilgili kurduğu araştırma komisyonu raporunu ortaya koyamaması ayıp ötesi bir şeydir. Rapor var, muhtemelen imha etmişlerdir. Bu komisyon, 26 Temmuz'da kuruldu. Biz, 3 Ağustos'ta üyelerimizi verdik. AK Parti, 20 Ağustos'ta zar zor, bağıra çağıra üyelerini verdi. 4 Ocak'ta çalışmalar bitti. 12 Temmuz'da rapor sunuldu. Aradan geçen onca zamandan sonra CHP itiraz etti. Meclis'in kendisini bombalayanlar ile ilgili kurduğu komisyon raporunu kaybetmesi ayıptır" yanıtını verdi.

Görüntü dökümü

- Engin Altay'ın açıklamaları

Haber:  Besti KARALAR/ANKARA,


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CHP'li Altay: Genel Başkanımızın açıklamasından sonra beyleri telaş aldı CHP'li Altay: Genel Başkanımızın açıklamasından sonra beyleri telaş aldı CHP Grup Başkanvekili Engin Altay gündemi değerlendirdi Açıklaması CHP Grup Başkanvekili Engin Altay gündemi değerlendirdi Açıklaması
Kaynak: DHA

Cumhuriyet Halk Partisi, Recep Tayyip Erdoğan, Engin Altay, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel CHP'li Altay: Genel Başkanımızın açıklamasından sonra beyleri telaş aldı - Son Dakika

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