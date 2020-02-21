CHP'li Altay: Hükümet, Suriye konusunda TBMM'yi bilgilendirmeli - Son Dakika
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CHP'li Altay: Hükümet, Suriye konusunda TBMM'yi bilgilendirmeli

6 saat önce

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Suriye'de yaşanan gelişmeler konusunda hükümete TBMM'yi bilgilendirme çağrısında bulundu.

CHP'li Altay: Hükümet, Suriye konusunda TBMM'yi bilgilendirmeli, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Suriye'de yaşanan gelişmeler konusunda hükümete TBMM'yi bilgilendirme çağrısında bulundu.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Altay, Suriye konusunda CHP olarak her defasında hükümete yaptıkları çağrıyı hatırlatarak, "Mart 2011'de başlayan Suriye krizinde Türkiye'nin geldiği nokta ortada. Milletçe endişeli günler yaşadığımız bir süreç geçiriyoruz. Türkiye ile Suriye arasında, Türkiye'yi sıkıntıya sokacak sorunlar yumağı başladı. Türkiye işin içinden çıkılmaz bir sürecin içinde. 4 milyon Suriyeli Türkiye sokaklarını doldurdu. 40 milyar dolar harcadık, 1 milyonluk göç dalgası da kapıda. Hükümetin yaptığı iş ve işlemlerle ilgili başından beri 9 yıllık tutumuna baktığımızda, kimseyi dinlemeyen bir yönetim anlayışıyla karşı karşıyayız" dedi.

'TÜRKİYE YENİ TEZLERİ MASAYA KOYABİLMELİ'

Türkiye'nin güvenliği açısından, teröristlerin sızmasını önlemek için yeni önlemlerin alınmasına dikkat çeken Altay, "Birleşmiş Milletlerin bir ateşkes kararı alamamış olması, Rusya'nın rezerviyle ateşkes kararı alınmamış olması yeni büyük sorunların habercisi olarak düşünülmeli.  Türkiye diplomatik olarak yeni hamle tezlerini masaya koyabilmeli. Türkiye'nin bir Suriye meselesi yoktur, Erdoğan'ın ürettiği bir sorun vardır. 'Bu sınırın bir kısmını ABD ile bir kısmını Rusya ile korurum' derseniz, dünyada pirince giderken evdeki bulgurdan olursunuz" diye konuştu.

'DIŞ POLİTİKADAKİ TUTARSIZLIĞIN ÖRNEĞİ'

Altay, dış politikaya ilişkin, "Rusya'dan S-400 alıyorsun, şimdi ABD'ye diyoruz ki 'Hatay'a konuşlandırmak için 2 tane Patriot ver.' Bu Türk dış politikasının geldiği nokta bakımından gariptir, izaha muhtaçtır. Bu, dış politikadaki tutarsızlığın vahim bir örneğidir. Endişe ediyorum. ABD'nin Türkiye'nin sırtını sıvazlayıp, Türkiye ile Rusya'yı karşı karşıya getirme arzu ve projesine Türkiye'nin teslim olmasından ve teslim olmasından endişe ediyoruz" ifadelerini kullandı.

'MECLİS BİLGİLENDİRİLMELİ'

Altay, Suriye'de yaşanan gelişmeler konusunda hükümete TBMM'yi bilgilendirme çağrısında bulunarak, "Mümkünse bu akşam, mümkün değilse yarın sabah hükümet en üst yetkilisi tarafından Meclis'i bir kapalı oturumda bilgilendirmelidir. Erdoğan'ın liderlerle görüş alışverişi yapmasını tavsiye ederim" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

-Engin Altay açıklama

Haber-Kamera: Besti KARALAR/ANKARA,


Cumhuriyet Halk Partisi, Suriye, Altay, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 21.02.2020 04:33 Kaynak: DHA
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