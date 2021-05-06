CHP'li Altay: İstifa edenlerin partiyi acımasızca karalamaları yakışık almaz - Son Dakika

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, "İnsanlar istifa ederler, kendilerine yeni siyasal yol çizmek için arayış için yaparlar. CHP'den istifa edenlerin partiyi anlamsızca ve acımasızca karalamaları, yakışık almaz" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında, gündeme ilişkin değerlendirmede bulundu. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın yerli aşıyla ilgili açıklamalarını hatırlatan CHP'li Altay, "Sağlık bakanımız, 'Üçüncü dozu yerli aşı ile yapabileceğiz' dedi. Çok güzel, kulağa hoş gelen bir haber gibi gelebilir. Tıp adamı Fahrettin Koca'ya öğretmen Engin Altay olarak soruyorum. İki doz Biontech aşısı olmuş bir kişiye üçüncü doz yerli aşı yaparsak olumsuzluk yaşanmayacağı ile ilgili bir bilimsel veri var mıdır? Sağlık bakanı, 'Nisan sonunda 100 milyon doz aşı elimizde olacak' dedi. Mayıs ortasına geliyoruz, 100 milyon doz aşı hiç olmadı. 'Aşı programı muazzam şekilde yürüyor' dedi. Yürümüyor sayın bakan, bütün iddialarınız aksine. Topu topu 9 milyon kişi, iki doz aşı oldu" diye konuştu.

'İSTİFAYA MEZARET ÜRETMEYE GEREK YOK' Engin Altay, CHP'nin eski avukatı Mustafa Kemal Çiçek'in istifası ve parti hakkındaki iddialarıyla ilgili, "İnsanlar istifa ederler, kendilerine yeni siyasal yol çizmek için arayış için yaparlar. Tavsiyem şudur; partiden istifa ederken, yıllarca içinde bulundukları partileri karalamak, onların yeni siyasi yaşamına katkı sağlamaz. İstifa için kimsenin mazeret üretmesine gerek yok. Herkesin eleştirileceği meşru zeminler vardır. CHP'den istifa edenlerin partiyi anlamsızca ve acımasızca karalamaları, yakışık almaz" dedi.

Grup Başkan Vekili Altay, AK Parti'nin CHP için hazırladığı 'Yalan üretim merkezi' başlıklı animasyon hakkında ise "AK Parti'nin dün yayınladığı çizgi filmi CHP, kendi sitesine koydu. Bakın, şu siyasi nezakete bakın. AK Parti bizim aleyhimize, güya aleyhimize bir çizgi film yayınladı. Bayağı da masraf etmişler. Biz onu CHP'nin internet sitesine de koyduk. İsteyenler oradan da izleyebilir, olduğu gibi koyduk. AK Parti'nin böyle etkinlikler yapmasında fayda var. O çizgi filmi izleyen herkes, 128 milyar feryadımızın ne kadar haklı olduğunu anlıyor, ticaret bakanının dezenfektanı var ya onu orada görüyor. Şaşkın ördek suya ters dalarmış, AK Parti'nin yaptığı budur" diye konuştu.