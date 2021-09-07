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CHP'li Altay: Millet İttifakı birbirinden kopmayacak iradeye sahiptir - Son Dakika

CHP'li Altay: Millet İttifakı birbirinden kopmayacak iradeye sahiptir

07.09.2021 17:14
CHP'li Altay: Millet İttifakı birbirinden kopmayacak iradeye sahiptir, System.String[]

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, "İYİ Parti ve CHP ayrı partidir ama güçlü ve sarsılmaz bir ittifak var. Millet İttifakı güçlü ve sarsılmaz iradeyle birbirinden kopmayacak iradeye sahiptir.

CHP Grup Başkan Vekili Engin Altay, "İYİ Parti ve CHP ayrı partidir ama güçlü ve sarsılmaz bir ittifak var. Millet İttifakı güçlü ve sarsılmaz iradeyle birbirinden kopmayacak iradeye sahiptir. Millet İttifakı'nın amacı bellidir; parlamenter sisteme dönüştür. Bu konuda CHP ve İYİ Parti'nin tam bir mutabakatı vardır" dedi.

CHP Grup Başkan Vekili Altay, TBMM'de düzenlediği basın toplantısı ile gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altay, okulların açıldığını hatırlatarak, "Veliler, kırtasiyesinden giyimine, servisine 40 ayrı kalem için veliler para ödüyor. Sadece başlangıç için okul öncesi bir öğrencinin ilk maliyeti 1675 lira. Asgari ücret ortada. Asgari ücretle geçinen ailenin 2 çocuğu varsa adamın maaşı sırf başlangıç giderlerine yetmeyecek" dedi.

Engin Altay, AK Parti'nin üzerinde çalıştığı sosyal medya düzenlemesini anımsatarak, "Sosyal medyaya kafayı takmış gözüküyorlar. Daha ne gelecek, bilmiyorum. Peşin konuşmak istemem. Güvensiz haberin tespiti, hangi haberin yalan ya da manipülasyon amaçlı olduğuna ilişkin haberi bir kurum belirleyecek. Çok büyük cezalar geliyor. Bu kurul kimlerden oluşacak, ormandaki yangını gösterdiği için ceza mı kesecek? Bu tür yasalar bir siyasi partinin mutfağında hazırlanmaz, muhalefetle oturulur, konuşulur" diye konuştu.CHP'li Altay, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın sosyal medya düzenlemesine ilişkin açıklamalarını da eleştirerek, "30 Ağustos'ta içinde Atatürk olmayan bir duanın altında Diyanet İşleri Başkanı'nın imzası vardır. Bugünlerdeki uygulamalarına baktığımda, Allah'tan kork" dedi.'MİLLET İTTİFAKI'NIN AMACI BELLİ'Engin Altay, İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Cihan Paçacı'nın "Kemal bey son dönem sürekli tekil konuşuyor" sözlerinin sorulması üzerine ise şunları kaydetti:

"İYİ Parti'den gelen eleştiri, samimi yaklaşım. İYİ Parti ve CHP ayrı partidir ama güçlü ve sarsılmaz bir ittifak var. Genel başkanımız her konuda dört parti adına konuşamaz. Genel başkanımız CHP adına gençlere, çiftçilere, öğretmenlerimize çeşitli vaatlerle bulunacak. Zira Sayın Akşener de toplumun farklı katmanlarına vaatlerde bulunmaktadır. Ortak dili yakalama noktasında her iki parti 2'nci, 3'üncü düzeyde sürekli bir istişare içindedir. Sayın Paçacı, orada tekil dil kullandığını söylerken, Sayın Akşener de bir siyasi partinin genel başkanı sıfatıyla tekil dil kullanacaktır. Millet İttifakı güçlü ve sarsılmaz iradeyle birbirinden kopmayacak iradeye sahiptir. Millet İttifakı'nın amacı bellidir; parlamenter sisteme dönüştür. Bu konuda CHP ve İYİ Parti'nin tam bir mutabakatı vardır."


CHP'li Altay: Millet İttifakı birbirinden kopmayacak iradeye sahiptir

Cumhuriyet Halk Partisi, Millet İttifakı, Engin Altay, İYİ Parti, Politika, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Politika CHP'li Altay: Millet İttifakı birbirinden kopmayacak iradeye sahiptir - Son Dakika


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