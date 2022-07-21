CHP'li Altay, sağlık çalışanlarını kabul etti

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, sağlık çalışanlarından oluşan heyeti Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde (TBMM) kabul etti.

Engin Altay ve beraberinde CHP Ankara Milletvekili Gamze Taşcıer; Türk Tabipleri Birliği Genel Sekreteri Vedat Bulut, Türk Hemşireler Derneği Genel Başkanı Azize Atlı Özbaş, Kamu Diş Hekimleri Derneği Esna Öz, Ankara Tabip Odası Başkanı Muharrem Baytemur, Türk Diş Hekimleri Birliği Başkanı Ahmet Tarık İşmen, Birlik ve Dayanışma Sendikası Genel Başkanı Can Kirişci, Hekim Birliği Genel Başkan Yardımcısı Neslihan Hatice Sütpideler, Aile Hekimleri Federasyonu Yönetim Kurul Üyesi Gökhan Erdoğan, KESK- Sağlık Emekçileri Sendikası Mali Sekreteri Tayyar Özcan, Birleşik Kamu İş- Genel Sağlık İş Genel Başkanı Derya Uğur'u TBMM'de kabul etti. Çalışma toplantısı öncesi açıklama yapan Altay, "Sağlık çalışanlarına yönelik son zamanlar yoğunlaşan şiddet, cinayet, saldırı, yaralama olayları, kabul edilebilir sınırların çok çok üzerine çıkmış durumda. Bu toplantı neticesinde de sağlık meslek örgütlerinin talepleri doğrultusunda, TBMM'ye düşen bir görev varsa bunun yapılması için de bir çağrı yapacağız" dedi. (DHA)