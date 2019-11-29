Son Dakika Haberleri: CHP'li Altay, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkan Lagodinsky ile görüştü
Son Dakika Politika CHP'li Altay, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkan Lagodinsky ile görüştü - Son Dakika

CHP'li Altay, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkan Lagodinsky ile görüştü

6 saat önce

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

CHP'li Altay, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkan Lagodinsky ile görüştü, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye-AB Karma Parlamento Komisyonu Eş Başkanı Sergey Lagodinsky ve beraberindeki heyetle bir araya geldi.

Altay, TBMM'deki CHP Grup Yönetim Toplantı Salonunda gerçekleşen görüşmede yaptığı konuşmada, 1963 doğumlu olduğunu belirterek, "Türkiye ile AB 1963'te masaya oturdu. Bitirelim artık bu işi." dedi.

Lagodinsky ise Türkiye'yi Avrupa'nın bir parçası olarak gördüğünü ifade ederek, "Umuyorum ki biz, ortak Avrupa projesi hakkında on yıllar boyunca daha konuşmaya devam etmeyiz." diye konuştu.

Altay ve Lagodinsky görüşmesi, daha sonra basın kapalı devam etti.

Cumhuriyet Halk Partisi, Parlamento, Türkiye, Altay, Politika

Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 02:22 Kaynak: AA
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