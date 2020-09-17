CHP'li Altay: Türkiye, Akdeniz ve Ege davasında sapına kadar haklıdır - Son Dakika

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki haklarının korunması noktasında TBMM'nin her türlü desteği vereceğini belirterek, "Türkiye, Akdeniz ve Ege davasında sapına kadar haklıdır" dedi.

CHP'li Engin Altay, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu. Altay, Türkiye'nin Ege ve Akdeniz'deki haklarının korunması noktasında TBMM'nin her türlü desteği vereceğini belirterek, "Siz yeter ki Türkiye'nin haklarından taviz vermeyin. Türkiye burada çok dikkatli olmalı. Doğu Akdeniz'deki haklarımız konusunda muhatap Yunanistan değildir. Orada muhatap Mısır, İsrail, Filistin, Suriye ve Libya'dır. Doğu Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerdir. Türkiye gerek Akdeniz gerek Ege'deki haklı davasında neden bu kadar yalnız kaldı. Bunun sorgulanması gerekir. Türkiye, Akdeniz ve Ege davasında sapına kadar haklıdır" diye konuştu.

'SAĞLIK ÇALIŞANI YÜKÜN ALTINDA EZİLİYOR'Altay, MHP Lideri Devlet Bahçeli 'nin, Türk Tabipler Birliği 'nin kapatılması yönündeki sözleriyle ilgili olarak da şunları kaydetti: "İki hafta önce idam konusunu gündeme getirmişti, dün de hepimizi ürperten bir laf etti. 'TTB kapatılmalıdır' dedi. Sağlık çalışanı yükün altında eziliyor, 'ölmek istemiyoruz' diyor, böyle bir taleple kurdele takıyorlar. Bunu 'haince tertip' diye niteleyen Bahçeli ile karşı karşıyayız. Sayın Bahçeli, 30 bin sağlık çalışanının Covid-19 virüsüne maruz kaldığını biliyor mu? Yüze yakın sağlık çalışanının hayatını kaybettiğini bilmiyor mu?"

Altay, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun, Anayasa Mahkemesi'nin (AYM) son kararlarına tepki göstermesine ilişkin olarak da, "İçişleri Bakanı'nın tehdit etmediği bir Anayasa Mahkemesi Başkanı kalmıştı onu da tehdit ederek, Tehdit İşleri Bakanlığı olarak görevini yapmanın derin iç huzurunu yaşıyordur herhalde. Bir ülkede bir İçişleri Bakanı, AYM kararlarına tahammül etmiyorsa iki şey olmalı; ya AYM'nin kapanması lazım ya İçişleri Bakanı'nın o koltukta oturmaması lazım" ifadesini kullandı.