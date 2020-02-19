CHP'li Altay: Türkiye'de darbeler dönemi kapanmıştır - Son Dakika
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CHP'li Altay: Türkiye'de darbeler dönemi kapanmıştır

6 saat önce

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, "Türkiye'de darbeler dönemi kapanmıştır.

CHP'li Altay: Türkiye'de darbeler dönemi kapanmıştır, System.String[]

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, " Türkiye'de darbeler dönemi kapanmıştır. Kim yapmaya çalışırsa karşısında Erdoğan ve AK Parti'den önce CHP olacaktır" dedi.

CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, TBMM'de basın toplantısı düzenledi. Altay, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun FETÖ'nün siyasi ayağına ilişkin sorduğu sorularına cevap vermesi halinde bu tartışmaların sona ereceğini söyledi. Altay, basın mensuplarının yeni darbe olacağı iddialarını hatırlatması üzerine de, Türkiye'de darbeler dönemi kapanmıştır. Bütün darbeler aynıdır, yanlıştır, çirkindir. Bundan sonra kimse ama kimse ne asker ne sivil kimse darbe yapmayı aklından geçirmesin. Erdoğan oradan darbeyle inmeyecektir. Kim yapmaya çalışırsa karşısında Erdoğan ve AK Parti'den önce CHP olacaktır. Kimse seçilmiş Cumhurbaşkanını oradan indiremez" diye konuştu.


Cumhuriyet Halk Partisi, Engin Altay, Türkiye, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 03:39 Kaynak: DHA
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