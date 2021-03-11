CHP'li Antmen: "Akkuyu Nükleer Santrali hepimize eşit zarar verecek, bundan hiç kimse muaf değil" - Son Dakika

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Akkuyu Nükleer Santrali'nin sadece Mersin'e değil Akdeniz havzasına zarar vereceğini savunarak, "Akkuyu Nükleer Santrali hepimize eşit zarar verecek, bundan hiç kimse muaf değil." dedi.

Antmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, 11 Mart'ın Japonya Fukuşima Nükleer Santrali'nde meydana gelen kazanın yıl dönümü olduğunu dile getirerek, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in, Akkuyu Nükleer Güç Santrali Üçüncü Ünitesi'nin Temel Atma Töreni'ni de dün yaptığını söyledi.

O temel bugün atılsaydı mesajların daha net anlaşılacağını iddia eden Antmen, "Diyorlarki 'biz Mersin'i de Akdeniz'i de cehenneme çeviririz, umurumuzda değil'. Niye 10'unda değil de 11'inde temel atma törenini yapmamışlar, ben şaşırdım. Fırsatı kaçırmışlar." eleştirisinde bulundu.

Fukuşima'dan sonra dönemin Japonya Başbakanı Naota Kan'ın, Erdoğan'a, Japon nükleer teknolojisini tavsiye etmesinden dolayı pişman olduğunu, deprem riski yüksek, terör riski de olan bir ülkenin nükleer santralden vazgeçmesi gerektiğini söylediğini savunan Antmen, "Teknoloji devi ülkede bile kaza oluyor ama TÜBİTAK'ın başına hayvanat bahçesi müdürünün getirildiği bu ülkede neler olur siz düşünün." diye konuştu.

Antmen, uzun yıllardır nükleer santrale karşı mücadele ettiğini dile getirerek, hiçbir siyasi kaygı gözetmeksizin haklı uyarısını yapmaya devam ettiğini aktardı.

Santralin çevreye binlerce yıl zarar vereceğini, atık depolandığı takdirde 100 bin yıl bu atıkların yok olmayacağını öne süren Antmen, bu projeyle Türkiye'nin evlatlarının en az 100 bin yılına ipotek konulduğunu ileri sürdü.

Antmen, AK Parti'ye oy veren vatandaşlara da seslendiğini belirterek, "Akkuyu Nükleer Santrali hepimize eşit zarar verecek, bundan hiç kimse muaf değil. Her birimiz ciddi tehlike altındayız. Sadece Mersin değil, Akdeniz havzası, Mısır'a kadar, Suriye, Lübnan, Kıbrıs..." dedi.