CHP'li Antmen "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasında toplanan paraları sordu - Son Dakika

CHP'li Antmen "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasında toplanan paraları sordu

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasında toplanan paraların akıbetini sordu.

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" kampanyasında toplanan paraların akıbetini sordu.

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Antmen, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, koronavirüs salgını nedeniyle esnaf, işçi, sanayici, işletmeci, emekçi, gündelik iş yapanlar, çiftçiler ve turizm başta olmak üzere tüm vatandaşların maddi olarak büyük zorluklarla karşı karşıya kaldığını ifade etti.

Bütün çağdaş ülkelerin, pandemi dolayısıyla vatandaşlarına çok büyük parasal yardımlarda bulunduklarını dile getiren Antmen, bunun sosyal devlet ilkesinin bir gereği olduğunu söyledi.

Antmen, "Vatandaşından para isteyen ülkeler ise Türkiye, Irak, Lübnan, Sri Lanka, Güney Afrika ve Senegal oldu. Yan yana olduğumuz ülkelere bir bakmanızı rica ediyorum. Vatandaşımız koronavirüs ile karşı karşıya bırakıldı, yetmedi, yıllardır vergi veren halktan IBAN ile para istendi." dedi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 30 Mart 2020'de yaptığı konuşmayla "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" adıyla yardım kampanyasını başlattığını anımsatan Alpmen, resmi web sitesine göre kampanyada 2 milyar 105 milyon para toplandığını aktardı.

Bu kampanyada toplanan paraların akıbetini öğrenmek için CİMER aracılığıyla Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a soru sorduğunu bildiren Antmen, şunları kaydetti:

"Sayın Bakan, soru önergemize yazılı cevap vermek yerine CİMER üzerinden şaka gibi bir cevap gönderdi: 'Web sitemizde bu paraların akıbeti var.' Sen bir milletvekiline, milli iradenin temsilcisine, tüyü bitmemiş yetimin hakkını savunan milletvekiline böyle yanıt veremezsin. Atanmışın seçilmişe böyle saygısızlık yapması kabul edilemez. Web sitesinde de bu bilgilere rastlayamadık. Bende bu konuyla ilgili Meclis Araştırma önergesi verdim. Araştırma komisyonu kurularak bu paraların akıbeti belirlenmeli. Bu paranın vatandaşa, yoksullara, işçilere, gençlere, kadınlara, ihtiyaç sahiplerine harcandığından eminseniz çıkın kalem kalem, tek tek açıklayın. Korkunuz yoksa, bu paraya el sürülmediyse, çıkın açıklayın."

Biz Bize Yeteriz Türkiyem, Cumhuriyet Halk Partisi, Şuay Alpay, Mersin, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.07.2020 14:05 Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Antmen 'Biz Bize Yeteriz Türkiyem' kampanyasında toplanan paraları sordu - Son Dakika

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