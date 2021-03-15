CHP'li Antmen'den 65 yaş altı kronik hastalar ile ailelerine Kovid-19 aşısında öncelik teklifi - Son Dakika

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, kronik rahatsızlığı olan 65 yaş altı vatandaşlar ile ailelerinin, Kovid-19 aşılamasında ilk aşamada yer alması için kanun teklifi verdi.

Antmen'in TBMM Başkanlığına sunduğu kanun teklifi, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu'na geçici madde ekliyor.

Teklife göre, Kovid-19 salgını ile mücadele kapsamında Sağlık Bakanlığınca belirlenen Kovid-19 hastalığı için risk grubunda olan kronik hastalıklara sahip 65 yaş altındaki kişiler ile bu kişilerin çalışan aile üyeleri, bakanlığın oluşturduğu aşı uygulanacak grup sıralamasında birinci aşamada yer alacak.

Teklifin gerekçesinde, Sağlık Bakanlığının yayımladığı genelgeyle, 65 yaş üzeri vatandaşların e-nabız üzerinden yaptıkları başvurularla aşı olduğu anımsatıldı.

Bazı ailelerde, 65 yaşın çok altında kronik hastalığı olanların bulunduğu belirtilen gerekçede, "Doğuştan ya da sonradan meydana gelen ağır ve kronik rahatsızlıklar nedeniyle bu insanlarımız daha büyük bir risk içerisinde yer almaktadır. Başta kanser, fibrozis olmak üzere genç yaşta bu hastalıklara maruz kalanlar, bu pandemi sürecinde daha da risk altına girmişlerdir. Bu insanların, çalışan aile üyelerinin ve onlara bakmakla yükümlü olan kişilerin de riskli grupta tanımlanması ve Kovid-19 aşısı olması gerekmektedir." denildi.