CHP'li Antmen, Türkiye'de "kirli eller operasyonunun" yapılması gerektiğini söyledi - Son Dakika

CHP Mersin Milletvekili Alpay Antmen, Türkiye'de artık "kirli eller operasyonunun" yapılması gerektiğini ifade etti.

Antmen, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, TBMM Adalet Komisyonunda görüşmeleri devam eden 4. Yargı Paketi'nde sadece bir iki iyi madde bulunduğunu öne sürdü.

AK Parti'nin artık sadece algı yaptığını iddia eden Antmen, "Türkiye'de hukuk, adalet ve bağımsız yargı bırakmadılar." dedi.

Yasama organını güdükleştirmeye çalışarak, sadece AK Parti'li milletvekillerinin verdiği kanun tekliflerinin ve rant çevrelerinin taleplerinin Meclise getirildiğini savunan Antmen, MHP de dahil hiçbir siyasi partinin kanun tekliflerinin görüşülmediğini söyledi.

İddialara göre, FETÖ ile ilişkisi olan ya da olduğu ileri sürülen kişilerin affedilmeleri için siyasi nüfus kullanıldığını ileri süren Antmen, "Adamını bulan paçayı yırtıyor." diye konuştu.

Türkiye'nin hiçbir dönemde bu kadar kirlenmediğini iddia eden Antmen, "Devlet güçleri, darbe döneminde bile bu kadar karanlık işlerde kullanılmamıştı, alet edilmemişti. İddialar aydınlatılmalı ve sorumlular cezalandırılmalıdır. Sözde gazeteciler OHAL Komisyonuna kaç dosya verdiler? FETÖ borsasının üzerine gidilmemesinin nedeni nedir? Kimler bu kişilerden yüklü miktarda para almaktadır? Kimler FETÖ'cü olduğu halde bu işten paçasını yırtmaktadır?" sorularını yöneltti.

Antmen, "FETÖ borsası" ile ilişkili siyasilerin, yargı ve medya mensuplarının kimler olduğunun açıklanması ve sürecin şeffaf şekilde aydınlatılarak gerekli adımların atılması gerektiğini belirterek, "Türkiye, artık kirli eller operasyonuna gebedir ve bunun yapılması gerekmektedir." değerlendirmesinde bulundu.

CHP'li Antmen, bu konuyla ilgili Meclis araştırma önergesi vereceklerini bildirdi.