Chp'li Aras, Bodrum'un İlk Akıllı Künyesini Taktı

Akıllı künye uygulamasını Gümüşlük'ten başlatan Aras, hoşgörü ve barışın kenti Bodrum'un hayvan hakları konusunda da tüm dünyaya örnek olacağını söyledi. CHP Adayı Ahmet Aras, Gümüşlük Patileri Derneği ile SherlockPets'in başlattığı projenin ilk adımını atarak, Gümüşlük sokaklarının sevimli sakini Ziya'nın akıllı künyesini hayvan severlerle birlikte taktı. Aras, "Bodrum'un her mahallesinde sokak hayvanları için doğal yaşam alanları oluşturacağını belirterek "Sahipli ve sahipsiz sokak hayvanları arasındaki eşitsizliği ortadan kaldırmak bizim önceliklerimizden biri olacak. Çünkü bu eşitsizlik, minik dostlarımızı daha da sahipsiz yapıyor" dedi.

İnsana, doğaya ve hayvanlara duyduğu sevgisiyle takdir toplayan CHP'nin Bodrum Belediye Başkan Adayı Ahmet Aras, Bodrum'u hayvan haklarıkonusunda tüm dünyaya örnek bir kent haline getireceklerini belirterek "Dünyadaki en çağdaş uygulamaların ilk adımlarını Bodrum'dan başlatacağız. Bodrum'da sokak hayvanlarının rahat yaşayabilecekleri doğal yaşam alanları oluşturacağız. Hayvan severlerle birlikte pek çok güzel çalışmaya imza atacağımıza inanıyorum." diye konuştu.

Bu arada, Gümüşlük Patileri Derneği'nin başlattığı akıllı künye uygulaması, Bodrum'da yaşayan sokak köpeklerini kayıt altına almayı amaçlıyor.Akıllı künyeli tasmalarda köpeklerin isimleri, aşıları, kullandıkları ilaçların yanı sıra hoşlandıkları müziklerden, yemeklere kadar tüm bilgileri yazılı.