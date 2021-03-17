CHP'li Arı'dan "Kaş'ta kaymakamlık lojmanının iki villayla takasına" tepki - Son Dakika

CHP'li Arı'dan "Kaş'ta kaymakamlık lojmanının iki villayla takasına" tepki

17.03.2021 11:27
CHP'li Arı'dan

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan kaymakamlık lojmanının, iki villa ile takas edildiğini ifade ederek, "İnsanların ihtiyacı olan bir taşınmazın, villalarla takas edilmesi sadece saray anlayışının devamı niteliğindedir.

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Antalya'nın Kaş ilçesinde bulunan kaymakamlık lojmanının, iki villa ile takas edildiğini ifade ederek, "İnsanların ihtiyacı olan bir taşınmazın, villalarla takas edilmesi sadece saray anlayışının devamı niteliğindedir." dedi.

Arı, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Kaş'ın, deniz ve doğası iç içe; Türkiye'nin en güzel ilçelerinden biri olduğunu dile getirdi.

Kaş'ın doğası gereği yapılaşma sıkıntısı yaşanan, yeni konut üretmede de zorluk çekilen bir bölge olduğuna işaret eden Arı, "Yıllardır bürokratlar, memurlar Kaş'a tayin olduğunda konaklayacak yer sıkıntısı çeker, bu nedenle Kaş'ta görev yapmaktan çekinirler. Çünkü konut sıkıntısı vardır. Memurların bu sıkıntısını ciddi ölçüde gideren bir özel idareye ait kaymakamlık lojmanı vardı. Hem kaymakamın evinin bulunduğu hem de özel idareye ait altı daireden ibaret bir lojman binası." diye konuştu.

Arı, 12 Şubat 2020'de başlayan bir süreçle, o dönemde görev yapan Kaş Kaymakamı'nın yapıların eskidiğini ileri sürerek kaymakamlık lojmanlarının satılmasını ya da takas edilmesini Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına önerdiğini, bakanlıktan onay aldığını söyledi.

Taşınmazların, Kaş'ta bulunan iki villayla takas işlemine tabi tutulmak istendiğini ifade eden Arı, "İki taşınmaz yönünden de bedel tespitleri yapılır ve sonuçta lojmanlar yönünden 8 milyon 70 bin TL bir bedel, iki villa yönündense 6 milyon 807 bin TL'lik bir bedel takdir edilir." dedi.

Kaymakamlık lojmanı ile iki villanın takas işlemine tabi tutulduğunu, kamuoyunun tepki göstermesi üzerine Antalya Valiliği Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının alelacele takasla alınan iki villayı satışa çıkardığını belirten Arı, "İnsanların ihtiyacı olan bir taşınmazın, villalarla takas edilmesinin sadece saray anlayışının devamı niteliğinde olduğunu ifade etmek istiyorum." şeklinde konuştu.

Arı, bir an önce bu işlemleri gerçekleştiren bürokratlar hakkında soruşturma açılmasını da istedi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Kaymakamlık, Antalya, Saray, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Arı'dan 'Kaş'ta kaymakamlık lojmanının iki villayla takasına' tepki - Son Dakika


Son Dakika

Genç adam, Çin'den gelen kargonun içinden çıkan üç kafalı ördek yavrusunu görünce gözlerine inanamadı Bozuk zemin nedeniyle Türk Telekom Stadı İşletme Direktörü Murat Ersoy'un görevine son verildi Sokak ortasında kadına şiddet kamerada! Müdahale etmek yerine film izler gibi izlediler Menüsüne vücut direncini yükselten bıldırcın etini ekleyen kebapçı, şimdi siparişleri yetiştiremiyor Beşiktaş, eski Galatasaraylı Koray Günter'i transfer etmek için girişimlere başladı CZN Burak'ın son paylaşımı ziyaret ettiği kent sakinlerinin büyük tepkisini çekti Bu işi hayrına yapıyor! Aileleri 15 yıldır evlere giren yılanlardan kurtarıyor Oyuncu Meral Kaplan, iş yerini bastığı kocasına tırnaklarıyla saldırdı
İmamoğlu'nun 2 yılla yargıladığı davada karar çıktı! 354 gün boyunca 20 TL ödeyecek İmamoğlu'nun 2 yılla yargıladığı davada karar çıktı! 354 gün boyunca 20 TL ödeyecek         
11:51
Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü Seramik mama kabının üzerine düşen spiker Ekin Olcayto ölümden döndü         
11:40
Turizm kentinde uyuşturucu satıcılarına ağır darbe: 200 torbacı yakalandı Turizm kentinde uyuşturucu satıcılarına ağır darbe: 200 torbacı yakalandı         
11:35
Hızla gelen araç, işe çıkmak için evden çıkana kadına çarptı! Korkunç anlar kamerada Hızla gelen araç, işe çıkmak için evden çıkana kadına çarptı! Korkunç anlar kamerada         
11:26
Son dakika! Akaryakıtta gizli zamma EPDK tavan fiyat uygulamasıyla son verecek: Fiyatlar 17-20 kuruş inecek Son dakika! Akaryakıtta gizli zamma EPDK tavan fiyat uygulamasıyla son verecek: Fiyatlar 17-20 kuruş inecek         
11:04
2 çocuk babası, evinde elektrik kablolarına bağlı halde bulundu 2 çocuk babası, evinde elektrik kablolarına bağlı halde bulundu         
10:46
Kendisiyle selfie çekenlerin verdiği parayı beğenmeyen palyaçodan tehdit: Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi Kendisiyle selfie çekenlerin verdiği parayı beğenmeyen palyaçodan tehdit: Kalabalık olmasaydı bırakmazdım sizi         
10:37
Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var Bilim Kurulu bugün toplanıyor! Masada hafta sonu sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili tavsiye kararı var         
10:19
Çanakkale Boğazı'nı kaplayan 'müsilaj' balıkçıların kabusu oldu Çanakkale Boğazı'nı kaplayan 'müsilaj' balıkçıların kabusu oldu         
09:53
AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek AK Parti MKYK'da köklü değişim! Binali Yıldırım'a da yeni görev verilecek         
09:41
Zerrin Özer, Zerrin Özer, "Abi gibi görüyordum" dediği tecavüzcüsünün kimliğini ilk kez açık etti         
09:31
Kocasına Kocasına "Kanserim" deyip tedavi için başka bir şehre taşınan kadının, yıllarca başka bir adamla yaşadığı ortaya çıktı         
08:09
Evlenmelerine izin verilmeyen iki genç el ele tutuşup 4'üncü kattan atladı Evlenmelerine izin verilmeyen iki genç el ele tutuşup 4'üncü kattan atladı         
03:19
Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı Hande Erçel'in iş insanı Murat Akdoğan'la aşk yaşadığı ortaya çıktı         
21:10
Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor Üvey oğlundan hamile kalan sosyal medya fenomeni ikinci kez anne olmak istiyor         
19:24
Çiçek satan annesini Çiçek satan annesini "Oxford'da okuyorum" diye kandıran Merve Bozkurt'un yalanı İngiltere'de de gündem oldu         
15:56
Şimdi almayan pişman olacak! Uzman isim altının 500 liranın üzerine çıkacağı tarihi verdi Şimdi almayan pişman olacak! Uzman isim altının 500 liranın üzerine çıkacağı tarihi verdi         
15:15
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.03.2021 11:57:59. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Arı'dan "Kaş'ta kaymakamlık lojmanının iki villayla takasına" tepki - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei