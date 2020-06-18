CHP'li Arı'dan "Serik sahilleri" uyarısı Açıklaması - Son Dakika

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Serik'in Belek ve Kadriye mahallelerinde toplam 315 bin metrekarelik alanın halkın kullanımından çıkarılmak istendiğini belirterek, "Buradaki yeşil doku bozulacak, buralar turizm tesisi alanı yapılacak ve yapılaşmaya açılacak. Yapılan imar planlamasına dair iki dava var, bunların sonucunu beklemekteyiz. İnşallah halkın sesini duyacaktır." dedi.

Arı, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Serik'te turizm bölgesi olan Belek ve Kadriye mahallelerinde halkın günübirlik kullandığı denize girebildiği alanlar bulunduğunu ifade etti.

Belek'te halkın kullanımındaki alanlarla ilgili plan değişikliklerini eleştiren Arı, şunları söyledi:

"Belek'te halkın kullandığı alanların yarısından fazlasına tekabül eden toplam 245 bin metrekarelik alan turizm tesis alanı haline getiriliyor. Vatandaşın denize girebileceği sahil boyu da 800 metreden 300 metreye indiriliyor. Kadriye beldesinde de 69 bin metrekarelik alan vatandaşın kullanımından alınmakta. 900 metrelik sahil bandının 400 metresi de halkın kullanımından çıkarılmaktadır. Yani toplam 315 bin metrekarelik alan halkın kullanımından alınacak, buradaki yeşil doku bozulacak, buralar turizm tesisi alanı yapılacak ve yapılaşmaya açılacak. Yapılan imar planlamasına dair iki dava var, bunların sonucunu beklemekteyiz. İnşallah halkın sesini duyacaktır."

Arı, Korkuteli ilçesinin tarım açısından önemine dikkati çekerek Dereköy'de 12 bin dönümlük tarım alanının 1500 dönümünde linyit madeni açılmak üzere girişimde bulunulduğunu bildirdi. Dereköy ve çevre köylülerin maden ocağı açılmasını istemediğini dile getiren Arı, maden ocağından buradaki meyve ağaçları ve sebze üretiminin zarar göreceğini, bölgedeki tarihi eserlerin tahrip olacağını savundu. Cavit Arı, bu girişimin engellenmesi gerektiğini söyledi.