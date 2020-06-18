CHP'li Arı'dan "Serik sahilleri" uyarısı Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Arı'dan "Serik sahilleri" uyarısı Açıklaması

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Serik'in Belek ve Kadriye mahallelerinde toplam 315 bin metrekarelik alanın halkın kullanımından çıkarılmak istendiğini belirterek, "Buradaki yeşil doku bozulacak, buralar turizm tesisi alanı yapılacak ve yapılaşmaya açılacak.

CHP'li Arı'dan

CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Serik'in Belek ve Kadriye mahallelerinde toplam 315 bin metrekarelik alanın halkın kullanımından çıkarılmak istendiğini belirterek, "Buradaki yeşil doku bozulacak, buralar turizm tesisi alanı yapılacak ve yapılaşmaya açılacak. Yapılan imar planlamasına dair iki dava var, bunların sonucunu beklemekteyiz. İnşallah halkın sesini duyacaktır." dedi.

Arı, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Serik'te turizm bölgesi olan Belek ve Kadriye mahallelerinde halkın günübirlik kullandığı denize girebildiği alanlar bulunduğunu ifade etti.

Belek'te halkın kullanımındaki alanlarla ilgili plan değişikliklerini eleştiren Arı, şunları söyledi:

"Belek'te halkın kullandığı alanların yarısından fazlasına tekabül eden toplam 245 bin metrekarelik alan turizm tesis alanı haline getiriliyor. Vatandaşın denize girebileceği sahil boyu da 800 metreden 300 metreye indiriliyor. Kadriye beldesinde de 69 bin metrekarelik alan vatandaşın kullanımından alınmakta. 900 metrelik sahil bandının 400 metresi de halkın kullanımından çıkarılmaktadır. Yani toplam 315 bin metrekarelik alan halkın kullanımından alınacak, buradaki yeşil doku bozulacak, buralar turizm tesisi alanı yapılacak ve yapılaşmaya açılacak. Yapılan imar planlamasına dair iki dava var, bunların sonucunu beklemekteyiz. İnşallah halkın sesini duyacaktır."

Arı, Korkuteli ilçesinin tarım açısından önemine dikkati çekerek Dereköy'de 12 bin dönümlük tarım alanının 1500 dönümünde linyit madeni açılmak üzere girişimde bulunulduğunu bildirdi. Dereköy ve çevre köylülerin maden ocağı açılmasını istemediğini dile getiren Arı, maden ocağından buradaki meyve ağaçları ve sebze üretiminin zarar göreceğini, bölgedeki tarihi eserlerin tahrip olacağını savundu. Cavit Arı, bu girişimin engellenmesi gerektiğini söyledi.

Cumhuriyet Halk Partisi, Belek, serik, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.06.2020 04:21 Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Arı'dan 'Serik sahilleri' uyarısı Açıklaması - Son Dakika

Son Dakika

İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu Son Dakika: LGS ve YKS'nin yapılacağı günlerde uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasının ayrıntıları netleşti Deodorant şişesiyle tecavüzle yargılanan sanık, üniversiteli kızı suçladı! Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı Avrupa'dan İsrail'e Filistin tehdidi: İlhak devam ederse ilişkilerimiz bozulur Deprem Bilimcisi Özmen Kastamonu için uyardı: 7 büyüklüğünde deprem olma ihtimali çok yüksek Altında sahtecilik yapanlara ağır hapis ve para cezası geliyor İstanbul Havalimanı taksicileri, İBB'nin 5 bin yeni taksi projesine tepki gösterdi Trump, Çin'e yönelik Uygur tasarısını onayladı Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde her şeyi anlattı Harita teknikerlerinin karşısına çıkan dev engerek korkuttu Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı Diyanet, maaşları faizsiz finans kurumları aracılığıyla ödemeye başladı
Ekonomiye ilişkin Ekonomiye ilişkin "torba teklif" Meclis'te kabul edildi! Kredi kartı sözleşmeleri artık elektronik ortamda yapılabilecek         
21:57
MHP'li Arzu Erdem, basın açıklaması yaparken yağmura yakalandı MHP'li Arzu Erdem, basın açıklaması yaparken yağmura yakalandı         
21:57
F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım F.Bahçe'nin teknik direktör adayı Sergei Rebrov: Fenerbahçe'de çalışmaktan gurur duyarım         
21:38
Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vaka sayılarını değerlendirdi: Mesajı aldık sanırım Bilim Kurulu Üyesi Tevfik Özlü, vaka sayılarını değerlendirdi: Mesajı aldık sanırım         
21:31
Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır Manchester United, Cengiz Ünder için 30 milyon euro ödemeye hazır         
21:04
Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı Annesini mağazanın merdivenlerinden iten kız ifadesinde olay anını anlattı         
20:59
İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu İkinci dalga endişesinin yaşandığı Karabük'te vaka sayısı 73 oldu         
20:52
Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti Son Dakika: Türkiye'de 5 gün sonra iyileşen hasta sayısı yeni vaka sayısını geçti         
20:39
Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti Celta Vigo, federasyonun özel izniyle eski öğrencisi Nolito'yu transfer etti         
20:39
Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı Şırnak'ta PKK'lı teröristlerin hain saldırısında şehit olan 4 işçi, geriye yürek burkan hikayeler bıraktı         
20:37
Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 18 Haziran günü koronavirüs nedeniyle 21 kişi hayatını kaybetti, 1304 yeni vaka tespit edildi         
20:36
Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı Chelsea'ye giden Timo Werner'in nişanlısından transfer paylaşımı         
20:21
Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi Merve'nin katiline 2 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verildi         
19:56
Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti Mardin'de HDP'den istifa eden 3 belediye meclis üyesi AK Parti'ye geçti         
19:55
Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak Nüfus müdürlükleri LGS ve YKS'ye girecek olan öğrenciler için açık tutulacak         
19:47
Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir Fernando Muslera, 4 yıl daha Galatasaray forması giyebilir         
19:46
Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti Çardakta otururken yıldırım isabet eden genç kız hayatını kaybetti         
19:37
Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü Kolonya içerek intihara kalkıştı, kaldırıldığı hastanenin penceresinden atlayıp öldü         
19:23
Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti Malatya'nın Doğanşehir Belediye Başkanı ve LCW'nın kurucularından Vahap Küçük, hayatını kaybetti         
19:21
İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nde 703 polise koronavirüs bulaştı         
19:17
Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı Meteoroloji, 3 ile turuncu kodla kuvvetli sağanak uyarısı yaptı         
19:10
PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi PFDK; Galatasaraylı Adem Büyük'e 3 maç, Fenerbahçeli Ozan Tufan'a 2 maç men cezası verdi         
18:55
Sel sularında sürüklenen talihsiz kadın konuştu: Denizde boğuluyorum sandım Sel sularında sürüklenen talihsiz kadın konuştu: Denizde boğuluyorum sandım         
18:51
Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor Lionel Messi, Barcelona ile yeni sözleşme imzalamaya hazırlanıyor         
18:41
Zonguldak'ta otobüs durağında terk edilmiş bebek bulundu Zonguldak'ta otobüs durağında terk edilmiş bebek bulundu         
18:28
Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim Son Dakika: Binali Yıldırım: TBMM Başkanı adayı değilim, yarışacak adaylara başarılar dilerim         
18:19
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu: ABD ile Libya'da ortak çalışma konusunda talimat aldık         
18:14
Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı Vakalara göre vefatın en yüksek olduğu Gümüşhane'de vatandaşı korku sardı         
18:10
Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek Ticari araç sürücüleri için zorunlu hale getirilen psikoteknik testini yaptırmayanlara 1.083 TL ceza kesilecek         
18:02
Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek Karne ve diplomalar e-okul'dan alınabilecek         
17:56
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 18.06.2020 22:41:02. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Arı'dan "Serik sahilleri" uyarısı Açıklaması - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]