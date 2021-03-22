CHP'li Arık, asistan doktorlardan, insanüstü performansla çalışmalarının istendiğini belirtti - Son Dakika

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, asistan doktorlardan, insanüstü bir performansla çalışmalarının istendiğini ifade ederek, "36 saat uyumayan birini ameliyata sokarsanız, o da hastanın karnında makas unutabilir." dedi.

Arık, Meclis'te, beraberindeki asistan doktorlarla basın toplantısı düzenledi.

Asistan doktorların, büyük bir yükü omuzladığını dile getiren Arık, insanüstü bir performansla çalışmalarının istendiğini söyledi.

Asistan doktorların, 36 saat aralıksız ve uykusuz çalıştıklarını aktaran Arık, otobüs şoförlerinin, 5 saat uykusuz kaldığında, en fazla 5 saat araç kullanabildiğini belirtti.

Arık, şunları kaydetti:

"36 saat uykusuz kalan bu genç arkadaşlarımıza, 'Sen ameliyat yapacaksın, reçete yazacaksın, acil hastaya müdahale edeceksin.' deniyor. Çok sayıda doktor, uykusuzluktan ameliyathanede hastanın üzerine düşüyor. Bu arkadaşlarımız bu şartlarda çalışıyor. 36 saat uyumayan birini ameliyata sokarsanız, o da hastanın karnında makas unutabilir. Hiç kimse bunu sorgulamıyor. '36 saat uyumayan bir doktoru niçin ameliyata soktunuz?' demiyor. Bu arkadaşlarımız robot değil. 36 saat nöbet insana aykırıdır. Bu, doğru değildir. En azından 24 saat çalışmaya razılar. '24 saat sonrasında evimize gidelim, dinlenelim.' diyorlar. Tek talepleri bu."