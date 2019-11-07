Son Dakika Haberleri: CHP'li Arık: "O çocukları yuhalayan ailelere seslenmek istiyorum, çocuklarınızdan da mı...
Son Dakika Politika CHP'li Arık: 'O çocukları yuhalayan ailelere seslenmek istiyorum, çocuklarınızdan da mı...

CHP'li Arık: "O çocukları yuhalayan ailelere seslenmek istiyorum, çocuklarınızdan da mı...

7 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Aksaray'da bir okulda otizmli çocukların bir grup veli tarafından yuhalanmasıyla ilgili, "O çocukları yuhalayan ailelere seslenmek istiyorum, çocuklarınızdan da mı utanmadınız?" dedi.

CHP'li Arık:

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Aksaray'da bir okulda otizmli çocukların bir grup veli tarafından yuhalanmasıyla ilgili, "O çocukları yuhalayan ailelere seslenmek istiyorum, çocuklarınızdan da mı utanmadınız?" dedi.


CHP'li Arık, TBMM'de düzenlediği basın toplantısında Aksaray'da Mehmetçik İlkokulunda otizmli çocukların yuhalanması ile ilgili, "Otizmli çocuklar okulun arka kapısından alınıyor. Bunların yanında da okul müdürü, mahalle muhtarı ve diğer velililer sizi ve çocuğunuzu yuhalasa, 'Sizi burada istemiyoruz, defolun gidin' dese siz ne hissedersiniz? Ne yaparsınız? Bu çocukları yuhalayan, bu aileleri örgütleyen okul müdürüne seslenmek istiyorum, hiç mi utanmadınız? O çocukları yuhalayan ailelere seslenmek istiyorum, çocuklarınızdan da mı utanmadınız?" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Kayseri, Aksaray, Politika

Haber Yayın Tarihi: 07.11.2019 11:01 Kaynak: İHA
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