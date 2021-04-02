CHP'li Arık, otizmli çocukların eşit eğitim hakkından yararlanması gerektiğini söyledi - Son Dakika

CHP'li Arık, otizmli çocukların eşit eğitim hakkından yararlanması gerektiğini söyledi

02.04.2021 14:41
CHP'li Arık, otizmli çocukların eşit eğitim hakkından yararlanması gerektiğini söyledi, System.String[]

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Türkiye'de 0-18 yaş arasında eğitim bekleyen 350 bin otizmli çocuğun bulunduğuna dikkati çekerek "Otizmli 350 bin çocuktan eğitime ulaşanların sayısı sadece 30 bin.

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, Türkiye'de 0-18 yaş arasında eğitim bekleyen 350 bin otizmli çocuğun bulunduğuna dikkati çekerek "Otizmli 350 bin çocuktan eğitime ulaşanların sayısı sadece 30 bin. Bu çocuklar da eşit eğitim hakkından yararlanmak istiyor." dedi.

Arık, Meclis'te, üzerinde "Otizme Mavi Işık Yak" yazılı tişörtle basın toplantısı düzenledi. Çetin Arık, 2 Nisan'ın Dünya Otizm Farkındalık Günü olduğunu anımsatarak otizmli bireylerin sorunlarının bu günün dışında da hatırlanması gerektiğini söyledi. Otizmli bireylerin ve ailelerinin, toplumun otizmi bilmemesinden dolayı evlerine hapsolduğunu söyleyen Arık, bazı annelerin otizmli çocuklarıyla nasıl bir hayat yaşadığını gösteren fotoğraflara da işaret etti. Arık, şunları kaydetti:

"Tek çare var, eğitim. Erken başlayan, yoğun olan, kesintisiz bir eğitimle bu çocuklarımız hayata tutunuyor. Normal gelişen bir çocuğa 'haftada 40 saat' eğitim veriyoruz, otizmli olana da 'ayda 12 saat' eğitim veriyoruz. Ayda 12 saat eğitimi bu çocuklara kim veriyor? Özel eğitim öğretmeni değil, sadece bir aylık eğitimle sertifika programı almış öğretmenler tarafından bu çocuklara otizm dersi veriliyor. Bu, büyük bir vebaldir. Otizmli çocuklar normal gelişen çocuklar gibi eğitim alsalar akranları gibi koşacak, oynayacaklar. 32 üniversitede özel eğitim öğretmeni lisans programı uygulanıyor ve bunların 19 tanesinde hiç profesör yok, 18'inde doçent yok, 11'inde de ne profesör ne doçent var. Türkiye'nin gerçeği bu. Ülkemizde 0-18 yaş arasında eğitim bekleyen 350 bin otizmli çocuk bulunuyor. 1,5 milyon otizmli bireyimiz var. Otizmden etkilenen aile 5 milyon. Otizmli 350 bin çocuktan eğitime ulaşanların sayısı sadece 30 bin. Bu çocuklar da eşit eğitim hakkından yararlanmak istiyor."

Cumhuriyet Halk Partisi, Çetin Arık, Kayseri, Türkiye, Politika, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Arık, otizmli çocukların eşit eğitim hakkından yararlanması gerektiğini söyledi - Son Dakika


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