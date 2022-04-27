CHP'li Arık, TBMM'de Otizmli Bir Gencin Odasının Fotoğrafını Gösterdi: "Bir İnsan Evladı Bu Şartlarda Nasıl Yaşar? - Son Dakika

CHP Kayseri Milletvekili Çetin Arık, TBMM Genel Kurulu'nda Sakarya'da Arifiye Bakım Evi'nde Sinan isimli otizmli gencin kaldığı odanın fotoğrafını göstererek, "Milletin Meclisi'nden 101 odalı saraylarda, bir kuş sütü eksik sofralarda iftar verenlere sesleniyorum. Bir insan evladı yemek yediği yerde aynı zamanda tuvaletini yaparak yaşıyor. Bir insan evladı bu şartlarda nasıl yaşar?" dedi.

CHP Kayseri Milletvekili ve aynı zamanda otizmli bir bireyin babası olan Çetin Arık, Sakarya'da Arifiye Bakım Evi'nde kalan Sinan isimli otizmli gencin yaşadığı sorunları TBMM gündemine taşıdı. TBMM Genel Kurulu'nda söz alan Arık, Sinan'ın kaldığı odanın fotoğrafını göstererek AKP iktidarına seslendi. Arık, "Bir insan evladı bu şartlarda nasıl yaşar?" diye sordu.

"BİR İNSAN EVLADI BU ŞARTLARDA NASIL YAŞAR? SİNAN, YETERİNCE ÖZEL EĞİTİM ALMADIĞI İÇİN BU ŞARTLARDA YAŞIYOR"

Arık'ın konuşması şöyle:

"Bu fotoğrafa iyi bakın. Bu fotoğraf Sakarya Arifiye Bakım Evi'nden. Burası Sinan'ın odası. Sinan, otizmli bir genç; Sinan çırılçıplak bu odada yaşıyor, burada yemek yiyor, bu mavi şeyin üzerinde yatıyor, bu köşeye de tuvaletini yapıyor. Milletin Meclisi'nden 101 odalı saraylarda bir kuş sütü eksik sofralarda iftar verenlere sesleniyorum, mübarek Kadir Gecesi'nin hürmetine siz sayın milletvekillerinin vicdanına sesleniyorum: Bir insan evladı yemek yediği yerde aynı zamanda tuvaletini yaparak yaşıyor. Bir insan evladı bu şartlarda nasıl yaşar? Burada Sinan'a eğitim verecek özel eğitimci yok, burada Sinan'ı rehabilite edecek hiç kimse yok. Sinan, yeterince özel eğitim almadığı için bu şartlarda yaşıyor."