CHP'li Arslan: "Silopi Termik Santrali Şalter İndirmiştir"

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, "Kurulduğu 2006 yılından 2022 yılına kadar aralıksız üretim yapan Silopi Termik Santrali'nin, 2022 yılı 8 Haziran itibarıyla üretimi durmuştur. Santralin girdi maliyetleri nedeniyle, üretim maliyetlerini karşılayamadığı için 3 ünitesini kapatması demek, tamamen şalter indirmesi demektir. Yani santral kapanmakla karşı karşıyadır" açıklamasını yaptı.

CHP İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Şırnak Silopi Termik Santrali'nde üretimin durduğunu açıkladı. Santralde yaklaşık 2 bin kişinin çalıştığını belirten Arslan, yazılı açıklamasında şu değerlendirmeleri yaptı:

"Kurulduğu 2006 yılından 2022 yılına kadar aralıksız üretim yapan Silopi Termik Santrali'nin, 2022 yılı 8 Haziran itibarıyla üretimi durmuştur. 3 üniteye sahip santralin, 3 ünitesi de çalışmıyor. Santralin girdi maliyetleri nedeniyle, üretim maliyetlerini karşılayamadığı için 3 ünitesini kapatması demek, tamamen şalter indirmesi demektir. Yani santral kapanmakla karşı karşıyadır. Bu da santralde çalışan yaklaşık 2000 kişinin işini kaybetmesi anlamına gelir. Sahalarda ilk etapta 600 – 700 kişiye ücretsiz izin kullandıran santral, bugün neredeyse 2000 kişiye ücretsiz izin kullandırmak zorunda kalmıştır. Bu aileler, içinde bulunduğumuz ekonomik krizde ne yiyip ne içecekler, hayatlarını nasıl idame ettirecekler. Acaba düşünen var mı?

"ÇALIŞAN, İSTİHDAM EDİLEN İNSANLARIN DA AKIBETİ MAALESEF BELİRSİZ DURUMDADIR"

2006 yılında tesisin açılış konuşmasını yapan dönemin Başbakanı Sayın Erdoğan, 'Bu yatırım toplamda 800 milyon dolarlık bir yatırım. Bunun tamamı bittiğinde 2 bin 100 kişiye istihdam sağlayacak' demişti. Bugün yaşanan, 800 milyon dolarlık bu santral girdi maliyetlerini karşılayamadığı için üretimine ünite ünite son vermiştir. Çalışan, istihdam edilen insanların da akıbeti maalesef belirsiz durumdadır.

"ENERJİDE MUTLAK SURETLE KAMU PAYI ARTTIRILMALIDIR"

Sayın Erdoğan o konuşmasında büyük bir gururla; 10 yıl önce üretimin yüzde 62'sini üreten devletin yerine, aynı oranda üretimi özel sektörün yapması ile de övünmüştü. Aslında, enerjide, elektrikte gelinen kötü durumun en temel sebebi işte tam da bu! Yani enerjide dışa bağımlı ve özel sektör ağırlıklı politikalar uygularsanız, bu sondan kaçamazsınız. Enerjide mutlak suretle kamu payı arttırılmalıdır. Yoksa özel sektör zarar ettiğini gördüğü an, alandan çekilir, milleti işsiz, vatandaşımızı da karanlıkta bırakır. Hem de hiç gözünün yaşına bakmadan."