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CHP'li Aslan'dan kongre daveti

6 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan 23 Aralık 2019 tarihinde yapılacak olan ilçe kongresine tüm ilçe halkını davet etti.

CHP'li Aslan'dan kongre daveti, System.String[]

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Akçadağ İlçe Başkanı Ali Aslan 23 Aralık 2019 tarihinde yapılacak olan ilçe kongresine tüm ilçe halkını davet etti.


CHP'de önümüzdeki günlerde başlayacak olan kongre süreciyle ilgili olarak açıklamalarda bulunan Aslan, 23 Aralık 2019 tarihinde gerçekleştirilecek olan ilçe kongresine tüm ilçe halkını davet etti.


Şenlik havasında bir kongre süreci geçireceklerini kaydeden Aslan," Akçadağ ilçe Kongremizi 23 Aralık 2019 Pazartesi günü saat 10.00'da Akçadağ Öğretmenevi'nde gerçekleştireceğiz.Kongremiz çoğunluğun sağlanamaması durumunda aynı gündemle aynı adreste 24 Aralık 2019 salı günü saat 10.00'da tekrar gerçekleştirilecektir.Ben kongremizin şimdiden partimize ilçemize ülkemize hayırlı uğurlu olmasını temenni ediyorum" diye konuştu - MALATYA

Cumhuriyet Halk Partisi, Akçadağ, Aralık, Politika

Haber Yayın Tarihi: 05.12.2019 01:17 Kaynak: İHA
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