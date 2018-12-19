Son Dakika Haberleri: CHP'li Atay, "İş Birliği ve Uyum İçerisinde Hizmet Üreteceğiz"

CHP'li Atay, "İş Birliği ve Uyum İçerisinde Hizmet Üreteceğiz"

3 saat önce

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından 31 Mart Yerel Seçimlerinde Efeler Belediye Başkan Adayı olarak belirlenen M.Fatih Atay yaptığı açıklamada, tüm kurumlarla iş birliği ve uyum içerisinde hareket edeceğini ifade etti.

CHP'li Atay,
Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Merkezi tarafından 31 Mart Yerel Seçimlerinde Efeler Belediye Başkan Adayı olarak belirlenen M. Fatih Atay yaptığı açıklamada, tüm kurumlarla iş birliği ve uyum içerisinde hareket edeceğini ifade etti.

Atay yaptığı açıklamada, "CHP Efeler Belediye Başkan Adayı olarak beni bu göreve layık gören başta Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu olmak üzere, Parti Meclisimize, Aydın CHP İl ve İlçe Yöneticilerimize, tüm partililerimize şükranlarımı sunuyorum. Önümüzdeki süreçte Efeler halkına en iyi hizmeti verebilmek için ilgili tüm resmi kurum, kuruluş, Demokratik Kitle Örgütleri ve Sivil Toplum Kuruluşlarıyla işbirliği ve uyum içinde hizmet üretmek temel amacımız olacaktır. Gerek milletvekilliği, gerekse yerel siyasette edindiğim tecrübe ve birikimimi bundan böyle mesai kavramı gözetmeksizin Efeler halkı için kullanacağım. Bunu yaparken sadece hizmet etme azim ve kararlılığımız herkes tarafından mutlaka görülecektir. Bu kararın başta Efeler olmak üzere tüm halkımıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi. - AYDIN

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.12.2018 03:42 Kaynak: İHA

Efeler, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Akar'ın Adres Gösterdiği CHP'li Çelebi: Önemli Olan Subayını Esir Etmemek Asgari Ücrete Yapılacak Zam İçin Gözler TÜİK'in Kritik Verisinde

HDP, MHP'nin Elindeki Kars İçin Grup Başkanvekilini Aday Gösterdi CHP'li Belediye Başkanı "Hakkımda Dedikodu Yapıyor" Deyip Partisinden İstifa Etti
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.12.2018 18:54:17. #1.52#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: CHP'li Atay, "İş Birliği ve Uyum İçerisinde Hizmet Üreteceğiz"
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]