CHP'li Avcılar Belediyesinden tepki çeken karar

Kullanılmak üzere verdikleri araçları belediye yönetimi değişince geri çektiler

İSTANBUL - CHP'li Avcılar Belediyesi 31 Mart seçimleri öncesinde Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli Belde Belediyesine verdikleri araçları seçimden sonra belediye yönetimi değişince geri çekti. Konu ile ilgili konuşan Geyikli Belde Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, "Sürekli yazılar yazdılar. Aslında bu araçlara orada ihtiyacımız vardı" dedi. Yaşananlar üzerine Bahçelievler Belediyesi ile Çanakkale Geyikli Belde Belediyesi arasında 'Kardeşlik Protokolü' imzalandı.

Bahçelievler Belediyesi ile Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli Belde Belediyesi arasında 'Kardeşlik Protokolü' imzalandı. Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır'ın makamında ağırladığı Geyikli Belde Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, "Hayırlı uğurlu olsun" diyerek imzaları attı. Öte yandan, CHP'li Avcılar Belediyesi 31 Mart seçimleri öncesinde Çanakkale'nin Ezine ilçesine bağlı Geyikli Belde Belediyesine verdikleri araçları seçimden sonra belediye yönetimi değişince geri çektiği öğrenildi. Geyikli Belde Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu, daha önce Avcılar Belediyesinin hizmet için gönderdiği bir kamyon bir kepçeyi ihtiyaçları olduğu halde geri istemesi üzerine Avcılar Belediyesine iade etti. Bunun üzerine Bahçelievler Belediye Başkanı Bahadır, Geyikli Belde Belediyesi'ne 'Kardeşlik Protokolü' kapsamında 1 kamyon, 1 otobüs ve binek araç hediye etti. İmzaların atılmasının ardından Oruçoğlu, Geyikli'den getirdiği 'Çanakkale Geçilmez' yazılı tabloyu Başkan Bahadır'a hediye etti.

"Geyikli Belediyesine ve oradaki vatandaşlarımıza faydamız olsun istedik"

Büyük belediyelerin nüfusu az olan küçük belde belediyelere yardımcı olması gerektiğini belirten Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, "Bahçelievler İstanbul'un 6'ncı büyük belediyesidir. Kendi imkanları düzeyinde bir belediyeyiz hamd olsun. Bizden daha zor durumda olan küçük ilçeler var. Zorluğun nedeni de nüfus sayılarının az olması, iller bankasından nüfusa göre ödenek geliyor. Geyikli de bildiğim kadarıyla nüfusu az bir ilçe fakat yazın nüfusu fazla bu durum diğer Anadolu ve Karadeniz'deki ilçelerinde de var. Mesela kendi nüfusu 10 bin yazın 50 bin oluyor fakat 10 binlik ödenek alıyor. Bundan dolayı daha önce başkanımızla görüştük. İhtiyaçlarının olduğunu söylemişlerdi daha önce bizden elimizde olan fazla araçları kendilerine takdim etmek istedik. Geyikli Belediyesine ve oradaki vatandaşlarımıza faydamız olsun istedik. Başkanımız hizmet götürsün istedik. 1 otomobil, 1 otobüs, 1 kamyon veriyoruz. Bu araçların orada faydalı olacağını düşünüyorum. Geyikli Belediyesine destek oluyoruz. Bahçelievler'den Geyikli halkına selamlarımızı iletiyoruz" dedi.

"Sürekli yazılar yazdılar"

Bahçelievler Belediyesi ile 'Kardeşlik Protokolü' imzalanmasının ardından açıklamalarda bulunan Geyikli Belde Belediye Başkanı Mevlüt Oruçoğlu ise, "Avcılar Belediyesi daha önce belediyemize bir kepçe bir kamyon vermişti. Fakat ben belediye başkanı seçildikten sonra araçları geri istediler. Sürekli yazılar yazdılar. Aslında bu araçlara orada ihtiyacımız vardı. Çünkü Geyikli yazlık bir belde yazın 30-35 bin kişi oluyoruz. Bu araçlar bize lazım onları almayın dememize rağmen bir kamyon bir kepçeyi bizden geri istediler. Biz de böyle kardeşlik olmaz dedik. Meclisten karar alıp kardeşlikten feshettik. Ellerini geri çektikleri için biz de kardeşliği noktaladık. Sağ olsun Bahçelievler Belediye Başkanı Dr. Hakan Bahadır, bu haberleri duyunca harekete geçti. İsterse bir toplu iğne versin başkanımızın bu jesti yapması bizi, Çanakkale Geyikli'yi mutlu etti. Bir kamyon bir otobüs ve ulaşım aracı bize kardeş belediye olarak destekte bulundular. Biz Başkanımızın bu yaklaşımından dolayı çok teşekkür ediyoruz. Tabi ki bizim hizmetlerimiz Geyikli'de artarak devam edecek. Başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere, Çanakkale Belediyemiz, Türkiye Belediyeler Birliği'nden birkaç araç desteği ve sıfır kilometre kepçe de aldık. Aslında Avcılar Belediyesinin bize yapmış olduğu bu davranış bizi yeni sıfır araç sahibi etti. Zaten kötü komşu insanı mal sahibi yapar, biz de mal sahibi olduk" diye konuştu.