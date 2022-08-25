CHP'li Aydın Ayaydın, Azerbaycanlı çocuk ile annesine saldırmak istedi: Defolun gidin memleketinize

Eski CHP'li Milletvekili Aydın Ayaydın, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelde skandal bir saldırı gerçekleştirdi.

SU SIÇRATAN KÜÇÜK ÇOCUĞU AZARLAYARAK AĞLATTI

Mandarin Oriantel'de bulunan lüks sitede tatil yapan Ayaydın, sahilde üzerine su sıçrattığı gerekçesiyle küçük bir çocuğa azarlayarak ağlamasına neden oldu.

ANNE: ÇOCUĞUMU NİYE KORKUTUYORSUNUZ

Skandal saldırı sonrası Ayaydın'ın yanına gelen Azerbaycanlı anne Diana Ahadpour ise "Niçin çocuğuma bağırıp ağlattınız? Bana gelip söyleseydiniz, çocuğumu niye korkutuyorsunuz?" ifadeleriyle çıkıştı.

AZERBAYCANLI ANNEYE SALDIRMAK İSTEDİ

Azerbaycanlı model Ahadpour'un tepkisini yediremeyen Aydın Ayaydın, genç kadına saldırmak istedi. Ancak yanındakiler tarafından engellendi.

"DEFOLUN GİDİN MEMLEKETİNİZE"

Kendisini kaybeden 71 yaşındaki Ayaydın, bu kez de hakarete başladı. "Defolun gidin buradan! Gidin memleketinize eş.........ler." diye küfreden Ayaydın kameraya yansıdı.

Mardin Derik asıllı olan CHP'li siyasetçi 2011 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Milletvekili seçilmişti.