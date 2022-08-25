Eski CHP'li Milletvekili Aydın Ayaydın, Muğla'nın Bodrum ilçesinde bir otelde skandal bir saldırı gerçekleştirdi.
Mandarin Oriantel'de bulunan lüks sitede tatil yapan Ayaydın, sahilde üzerine su sıçrattığı gerekçesiyle küçük bir çocuğa azarlayarak ağlamasına neden oldu.
Skandal saldırı sonrası Ayaydın'ın yanına gelen Azerbaycanlı anne Diana Ahadpour ise "Niçin çocuğuma bağırıp ağlattınız? Bana gelip söyleseydiniz, çocuğumu niye korkutuyorsunuz?" ifadeleriyle çıkıştı.
Azerbaycanlı model Ahadpour'un tepkisini yediremeyen Aydın Ayaydın, genç kadına saldırmak istedi. Ancak yanındakiler tarafından engellendi.
Kendisini kaybeden 71 yaşındaki Ayaydın, bu kez de hakarete başladı. "Defolun gidin buradan! Gidin memleketinize eş.........ler." diye küfreden Ayaydın kameraya yansıdı.
Mardin Derik asıllı olan CHP'li siyasetçi 2011 yılında Cumhuriyet Halk Partisi'nin İstanbul Milletvekili seçilmişti.
Son Dakika › Güncel › CHP'li Aydın Ayaydın, Azerbaycanlı çocuk ile annesine saldırmak istedi: Defolun gidin memleketinize - Son Dakika