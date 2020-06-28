CHP'li Aykut Erdoğdu'dan ekonomiye ilişkin değerlendirme Açıklaması - Son Dakika

CHP'li Aykut Erdoğdu'dan ekonomiye ilişkin değerlendirme Açıklaması

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Sefalet içinde can çekişen bir ülkedeyiz.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, "Sefalet içinde can çekişen bir ülkedeyiz. Ülkenin bu duruma gelmesinde kapitalist ön yargıların büyük payı var. Artık bu ön yargıları yıkma zamanı geldi." ifadelerini kullandı.

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Erdoğdu, yaptığı yazılı açıklamada, Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonunun (Türk-İş), her ay düzenli açıkladığı "açlık ve yoksulluk sınırı" araştırmasının 2020 Haziran sonuçlarını değerlendirdi.

Haziran ayında yoksulluk sınırının 7 bin 918 lira 82 kuruş olarak belirlendiğini kaydeden Erdoğdu, Türkiye'de asgari ücretin çok düşük olduğunu ve çalışanların yüzde 40'ının asgari ücret aldığını belirtti.

Asgari ücretin yoksulluk sınırının altına düştüğünü ve çalışanların yüzde 80'inin bu sınırın altında gelire sahip olduğunu ifade eden Erdoğdu, şu değerlendirmede bulundu:

"Sefalet içinde can çekişen bir ülkedeyiz. Ülkenin bu duruma gelmesinde kapitalist ön yargıların büyük payı var. Artık bu ön yargıları yıkma zamanı geldi. Tüm dünyada bu sistem sorgulanmaya başladı. Bizlerin de tartışmaya ihtiyacı var. Bu yeni düzen içerisinde hem adil bölüşümü hem dengeli kalkınmayı hem de çevreye saygıyı birlikte gerçekleştirebileceğimiz bir modele ihtiyaç var. Artık bölüşüm kadar kalkınmayı da konuşabilmeliyiz."

CHP'nin "Ekonomiyi rant değil, üretim odaklı hale getirecek, ülkeyi borçlanmayla değil, gelir artışı ve adil bölüşümle büyütecek" bir model üzerinde çalıştığını belirten Erdoğdu, Anadolu'yu yeniden kalkındırmak için bölgeler arası eşitsizlikleri ortadan kaldırarak, Türkiye'nin küresel ekonomiyle bütünleşmesini sağlayacaklarını kaydetti.

"Her kesim birbirini anlamak zorunda"

Erdoğdu, kıdem tazminatı konusunda planlanan düzenlemeye de değinerek, mevcut yasaya kıdem tazminatıyla ilgili madde eklenerek sorunun çözülebileceğini ancak bunun yapılmak istenmediğini savundu.

"Çünkü kafa, işçi düşmanı bir kafa." ifadelerini kullanan CHP Genel Başkan Yardımcısı Erdoğdu, "Bunlar sadece tüketirler, bunlar tükettiği için de enflasyon artar. Onun için biz işçiye ne verirsek verimsizdir diye düşünüyorlar. Oysaki, inovasyon dediğimiz üretimi o işçi çocuğu yapacak. Onu yeterli proteinle besleyemiyorsan, doğru konutta oturtmuyorsan, eğitimde, sağlıkta fırsat eşitliği vermiyorsan o nesilden bir şey çıkmıyor. Bu ülkede bu kadar yoksulluk, din iman sömürüsü nedeniyle var. Buna önce samimi dindarların karşı çıkması lazım. Çünkü bu yağma düzeni." değerlendirmesinde bulundu.

Hep birlikte kalkınmanın yolunun ekonominin yanı sıra toplumsal barıştan geçtiğine dikkati çeken Erdoğdu, her kesimin birbirini anlamak zorunda olduğunu vurguladı.

Cumhuriyet Halk Partisi, Aykut Erdoğdu, İşçi, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 28.06.2020 12:31 Kaynak: AA

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