CHP'li Bakan, Türkiye'nin ithal ettiği plastik çöp miktarının 173 kat arttığını savundu - Son Dakika

CHP'li Bakan, Türkiye'nin ithal ettiği plastik çöp miktarının 173 kat arttığını savundu

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Türkiye'nin, 2018'den bu yana ithal ettiği plastik çöp miktarının 173 kat arttığını savunarak, "Türkiye, Avrupa'nın ve dünyanın çöp sömürgesi değildir.

CHP İzmir Milletvekili Murat Bakan, Türkiye'nin, 2018'den bu yana ithal ettiği plastik çöp miktarının 173 kat arttığını savunarak, "Türkiye, Avrupa'nın ve dünyanın çöp sömürgesi değildir." dedi.

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Bakan, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, plastik atık sorununa değindi.

Çin'in, ham madde ihtiyacı dolayısıyla dünyanın yüzde 75 oranına denk gelen plastik atık ithalatını, 2018'den itibaren yasaklaması nedeniyle dünya ülkelerinin yeni pazar arayışına girdiğini belirten Bakan, bu atıkların daha sonra Vietnam, Malezya ve Tayland'a gittiğini söyledi. Bakan, bu ülkelerin de yasaklar getirmesinin ardından belirlenen yeni rotalardan birinin de Türkiye olduğunu ifade etti.

Türkiye'nin, dünyanın çöp sömürgesi haline geldiğini, 2018'den bu yana ithal ettiği plastik çöp miktarının 173 kat arttığını savunan Bakan, bu atıkların geri dönüştürülebilir olmadığını kaydetti.

Bakan, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin de taraf olduğu tehlikeli atıkların ticaretine ilişkin sözleşmeye ek bir madde geldi. Bu maddeye göre geri dönüştürülemeyen plastik atıkların ticareti yasaklandı. Bu durum mafya için yeni bir sektör oluşturdu. Interpol yaptığı araştırmada bu mafya ilişkisini Türkiye'ye de bildirmiş. Interpol'ün raporu doğrultusunda yaptığımız araştırmada 2018 yılında bu sektörde 10 şüpheli yangın var, 2019'da 39, 2020'de 63, 2021'in ilk 4 ayında 46 yangın var. Bu yangınlar geri dönüştürülmesi mümkün olmayan plastik atıklardan oluşuyor.

Çöp yığınları öyle bir noktaya geldi ki görmezden gelinemiyor. Şu an Türkiye'nin gümrüklerinde on binlerce ton atık bekliyor. Almanya'nın çöpleri şu an Türkiye'de. Denetim olmadığı için de polietilen ithalatı yasaklandı. Bu doğru bir karardır, çünkü gelen çöplerin denetlenmesi mümkün olmuyor. Türkiye, Avrupa'nın ve dünyanın çöp sömürgesi değildir. Denetim koşullarının yerine getirilmesi halinde işini hakkıyla yapan sanayicilerin ithalatının önü açılabilir."

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Türkiye, İzmir, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.06.2021 12:36 Kaynak: AA

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