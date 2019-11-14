CHP'li Bakırlıoğlu termik santrallere ek süre tanınacak olmasını eleştirdi

CHP Manisa Milletvekili Ahmet Vehbi Bakırlıoğlu, 2013'te özelleştirilen 13 termik santrale çevre yatırımlarını yapmaları, filtre ve baca gazı sistemlerini kurmaları için tanınan sürenin 2,5 yıl daha uzatılmasına "evet" demenin cinayete ortak olmak anlamına geleceğini savundu.

Bakırlıoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında TBMM Genel Kurulunda görüşülen Dijital Hizmet Vergisi ile Bazı Kanunlarda ve 375 Sayılı KHK'de değişiklik yapan kanun teklifine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Teklifin 81 milyona ek vergiler getirmeyi öngördüğünü, ülkenin ekonomik olarak içinde bulunduğu çıkmazı göz önüne serdiğini savunan Bakırlıoğlu, teklifin ayrıca Elektrik Piyasası Kanunu'nda da değişiklik yaptığını anımsattı.

Bakırlıoğlu, 2013'te özelleştirilen 13 termik santrale çevre yatırımlarını yapmaları, filtre ve baca gazı sistemlerini kurmaları için bu yılın sonuna kadar izin verildiğine işaret ederek teklifin bu süreyi 2,5 yıl daha ötelediğini belirtti. Bu termik santrallerin Afşin Elbistan, Seyitömer, Tunçbilek, Orhaneli, Çayırhan, Kangal, Soma, Kemerköy, Yeniköy, Çatalağzı ve Yatağan'da bulunduğuna işaret eden Bakırlıoğlu, hava kirliliği ve buna bağlı hastalıklar ve ölümlerin bu bölgelerde yaşayanların hayatını cehenneme çevirdiğini söyledi.

Vatandaşların adeta zehir soluduğunu dile getiren Bakırlıoğlu, Soma'da üç termik santral bulunduğunu, 2018 ölçümlerine göre yıllık kükürtdioksit düzeyinin ulusal sınırların dört katından fazla olduğunu belirtti.

Bakırlıoğlu, kirli havanın otizm, diyabet, ani bebek ölümü sendromu, astım, bronşit, zatürre, zeka geriliği gibi sağlık sorunlarına neden olduğunu vurgulayarak Türkiye'de 2017'de yaşanan ölümlerin yüzde 13'ünün hava kirliliği nedeniyle gerçekleştiğini anlattı. Bakırlıoğlu, bu oranın termik santral olan bölgelerde daha da fazla olduğunu dile getirdi.

Teklifteki bu düzenlemenin kabul edilmesinin, erken ölümlerin devam etmesi, halk sağlığının tehdit edilmesi anlamına geleceğini savunan Bakırlıoğlu, şunları kaydetti:

"Buna göz yummak kasten adam öldürmek demektir. Bu maddeye evet demek, cinayete ortak olmak demektir. Bu bacalar 6 yıldır ölüm saçmakta. Bu santraller devletten milyonlarca lira teşvik almış. Bunca teşvike rağmen filtreler 6 yıl boyunca takılmamış. Şimdi 2,5 yıl daha müsaade istenmekte. Bu madde geçerse 2,5 yıl daha insanların zehirlenmesine izin verilirse eminim bu işletmeler yine yükümlülüklerini yerine getirmeyecekler."