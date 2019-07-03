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CHP'li Bakşık törenle son yolculuğuna uğurlandı

52 dakika önce

İZMİR'in Konak ilçesi Hatay semtindeki evinde vefat eden, İsmet İnönü'nün son genel sekteri CHP'li Şeref Bakşık (92), kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.

CHP'li Bakşık törenle son yolculuğuna uğurlandı, System.String[]
İZMİR'in Konak ilçesi Hatay semtindeki evinde vefat eden, İsmet İnönü'nün son genel sekteri CHP'li Şeref Bakşık (92), kılınan cenaze namazının ardından toprağa verildi.
CHP'de İsmet İnönü'nün son genel sekreteri olan, cumhuriyet senatörlüğü, milletvekilliği ve il başkanlığı görevlerinde bulunan Şeref Bakşık, Konak ilçesi Hatay semtindeki evinde dün hayatını kaybetti. Bakşık için bugün ikindide, Hatay semtindeki Murat Reis Camii'nde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Bakşık'ın kızı Gözde Bakşık ve oğlu İnanç Bakşık'ın yanı sıra CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, eski devlet bakanlarından Yaşar Okuyan ile eski Adalet Bakanı Mehmet Seyfi Oktay, CHP eski Genel Sekreteri Adnan Keskin, CHP İzmir İl Başkanı Deniz Yücel, CHP'li milletvekilleri, belediye başkanları ve çok sayıda kişi katıldı. Gözde Bakşık ve İnanç Bakşık, cami avlusunda taziyeleri kabul etti. Şeref Bakşık'ın naaşı, kılınan cenaze namazının ardından, Kokluca'daki Aile Mezarlığı'nda toprağa verildi.


- İzmir
Haber Yayın Tarihi : 03.07.2019 07:54 Kaynak: DHA
Cumhuriyet Halk Partisi, Hatay, Konak, Güncel
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