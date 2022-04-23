CHP'li Banaz Belediye Meclis Üyesi Kacargil: AKP'li Belediye Başkanı Kooperatif Yönetiminde, Buralardan da Maaş Aldığı İzlenimi Edindik - Son Dakika
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CHP'li Banaz Belediye Meclis Üyesi Kacargil: AKP'li Belediye Başkanı Kooperatif Yönetiminde, Buralardan da Maaş Aldığı İzlenimi Edindik

23.04.2022 16:09

CHP’li Banaz Belediye Meclis Üyesi Kürşat Kacargil, AKP’li Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı’nın S.S. Uşak Pancar Ekicileri Kooperatifi'nde yönetim kurulu başkanlığı yaptığı ve kooperatifin üst yönetiminde yer aldığını belirterek, "Yani 7 yıldır belediye başkanlığı süresince bu kurumlardan da maaş aldığı izlenimini edindik" dedi.

CHP'li Banaz Belediye Meclis Üyesi Kürşat Kacargil, AKP'li Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı'nın S.S. Uşak Pancar Ekicileri Kooperatifi'nde yönetim kurulu başkanlığı yaptığı ve kooperatifin üst yönetiminde yer aldığını belirterek, "Yani 7 yıldır belediye başkanlığı süresince bu kurumlardan da maaş aldığı izlenimini edindik" dedi.

CHP'li Banaz Belediye Meclis Üyesi Kürşat Kacargil, AKP'li Banaz Belediye Başkanı Zafer Arpacı ile ilgili bazı iddiaları gündeme getirdi. ANKA Haber Ajansı'na konuşan Kacargil, Arpacı'nın 7 yıllık belediye başkanlığı süresince Pancar Ekicileri Kooperatifleri Birliği (PANKOBİRLİK) bünyesindeki S.S. Uşak Pancar Ekicileri Kooperatifi'nde yönetim kurulu başkanlığına devam ettiğini söyledi. Arpacı'nın aynı zamanda PANKOBİRLİK yönetiminde de yer aldığına dikkat çeken Kacargil, şöyle konuştu:

"AKP'li bakan, milletvekili ve bürokratların ikişer üç maaş aldıkları gündeme geldiğinde bundan kamuoyu ve toplum rahatsız olmuştu. Aynı olayın Uşak'ın Banaz İlçesi AKP'li Belediye Başkanı Zafer Arpacı için de geçerli olduğunu öğrendik. Banaz Belediye Başkanı AKP'li Zafer Arpacı, Uşak Pancar Kooperatifi başkanlığının yanı sıra pancar kooperatifinin üst yönetiminde de yer almakta. Yani 7 yıldır, belediye başkanlığı süresince bu kurumlardan da maaş aldığı izlenimini edindik. Bunun da tabii ki insanlarımızın yoksullukla, açlıkla, ekonomik krizle yaşadığı bu günlerde bizler adına da toplum adına da etik olmadığı kararına vardık."

"ZİRAAT BANKASI'NDAN ATILDI, BELEDİYEDE İŞÇİ KADROSUNDA LÜKS YAŞAM SÜRÜYOR"

Kacargil, Ziraat Bankası'ndan yolsuzluk nedeniyle atılan bir kişinin belediyenin işçi kadrosunda çalıştığını da ileri sürdü. Kacargil, şöyle konuştu:

"Banaz Belediyesi'nde işçi kadrosunda çalışmasına rağmen yaşadığı lüks yaşam toplum tarafından, hemşehrilerimiz tarafından dikkat çekmekte. Banaz Belediyesi'ndeki yapılan bütün işlerin, alım- satımların, ihalelerin, uygulamaların, işe girecek ve çıkacak kişilerin bütün kararını veren kişi olarak Banaz Belediyesi'nde gölge bir belediye başkanı gibi davranıyor. Yolsuzluktan dolayı kamu kuruluşundan atılmış bir kişinin Banaz Belediyesi'nde bu kadar yetkili olması Banazlılar tarafından hayretle karşılanmakta ve sorgulanmaktadır."

CHP'li Banaz Belediye Meclis Üyesi Kacargil: AKP'li Belediye Başkanı Kooperatif Yönetiminde, Buralardan da Maaş Aldığı İzlenimi Edindik
CHP'li Banaz Belediye Meclis Üyesi Kacargil: AKP'li Belediye Başkanı Kooperatif Yönetiminde, Buralardan da Maaş Aldığı İzlenimi Edindik
CHP'li Banaz Belediye Meclis Üyesi Kacargil: AKP'li Belediye Başkanı Kooperatif Yönetiminde, Buralardan da Maaş Aldığı İzlenimi Edindik
CHP'li Banaz Belediye Meclis Üyesi Kacargil: AKP'li Belediye Başkanı Kooperatif Yönetiminde, Buralardan da Maaş Aldığı İzlenimi Edindik

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Cumhuriyet Halk Partisi, AK Parti, Banaz, Uşak, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

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SON DAKİKA: CHP'li Banaz Belediye Meclis Üyesi Kacargil: AKP'li Belediye Başkanı Kooperatif Yönetiminde, Buralardan da Maaş Aldığı İzlenimi Edindik - Son Dakika
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