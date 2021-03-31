CHP'li Bankoğlu: "İstanbul Sözleşmesi'ni feshetme girişimini tanımıyoruz" - Son Dakika

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, Türkiye'nin, İstanbul Sözleşmesi'nden Cumhurbaşkanı kararı ile ayrılmasının Anayasaya aykırı olduğunu savunarak, "İstanbul Sözleşmesi'ni feshetme girişimini tanımıyoruz." dedi.

Bankoğlu, CHP'li kadın milletvekilleriyle Meclis'te basın toplantısı düzenledi.

Türkiye'nin, Cumhurbaşkanı kararıyla sözleşmeden çekilmesiyle TBMM ve millet iradesinin yok sayıldığını öne süren Bankoğlu, çok taraflı bir uluslararası anlaşmanın iç hukukta nasıl yürürlüğe girdiyse, aynı yöntemle geri alınabileceğini, Cumhurbaşkanı tarafından uluslararası anlaşmaların feshedilemeyeceğini iddia etti.

Sözleşmenin bu şekilde feshinin Anayasaya aykırı olduğunu savunan Bankoğlu, "İstanbul Sözleşmesi'ni feshetme girişimini tanımıyoruz." diye konuştu.

İstanbul Sözleşmesi'nin, devlete, kadınların yaşam hakkını koruma ve failleri cezalandırma sorumluluğu verdiğini anlatan Bankoğlu, "Sözleşme'de aile yapısını bozacak bir şey yok; devletin kadını her türlü şiddetten koruma ve gerekli tedbirleri alma yükümlülüğü var. Bu sözleşmeden çıkılmasına sessiz kalmak ne anlama geliyor? Cumhurbaşkanı ve iktidar kadını, şiddete karşı korumaktan vazgeçmiş, cinsiyet eşitliğini kabul etmediğini açıkça göstermiş, 'Aile değerlerimize uymuyor.' maskesi altında şiddeti onaylamış, 'Erkek sever de döver de.' ilkelliğini normalleştirmiş ve kabul etmiş demektir." ifadelerini kullandı.

CHP'li Bankoğlu, "iktidarın, bundan sonraki kadın cinayetlerinden sorumlu olduğunu" ileri sürerek, "Bu felaketi adeta çekirdek çitleyerek izleyen Aile Bakanı da AKP'li milletvekilleri de sorumludur. AKP toplumsal cinsiyet eşitliğine inanmıyor. Biz kadınlar, haklarımızı vicdanlarda arayarak bulamayacağımızı bildiğimiz için kağıtlarda aramaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.