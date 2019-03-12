CHP'li Bankoğlu'na 'Terör Örgütü Propagandası'ndan Soruşturma

Ankara Cumhuriyet Başavcılığı, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu hakkında, 'terör örgütü propagandası yapma', 'suçu ve suçluyu övme' suçlarında soruşturma başlattı.

Ankara Cumhuriyet Başavcılığı, CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu hakkında, 'terör örgütü propagandası yapma', 'suçu ve suçluyu övme' suçlarında soruşturma başlattı.



Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan yazılı açıklamada, "27'nci Dönem CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu hakkında, 11 Mart 2019 tarihinde Halk TV isimli televizyon kanalında canlı olarak yayınlanan Siyaset Kültürü isimli programda yaptığı 'PKK'lıdırlar, zillet ittifakı üyesidirler, hiç farketmez' şeklindeki açıklamaları nedeniyle 'terör örgütü propagandası yapma', 'suçu ve suçluyu övme' suçlarından resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.



ANKARA,

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