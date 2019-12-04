CHP'li Bankoğlu'ndan kadına şiddet davalarında birlikte hareket edilmesi çağrısı Açıklaması

CHP Bartın Milletvekili Aysu Bankoğlu, kadına karşı şiddet davalarında iyi hal ve haksız tahrik indirimlerinin uygulanmamasının ısrarla vurguladıkları nokta olduğunu belirterek, tüm siyasi partilerden bu anlamda destek beklediklerini bildirdi.

Bankoğlu, bazı CHP milletvekilleriyle Mecliste düzenlediği basın toplantısında, Şule Çet davasında sanıklardan Çağatay Aksu'ya müebbet ve 12 yıl 6 ay, Berk Akand'a ise 18 yıl 9 ay hapis cezası verildiğini, sanıkların son ana kadar bu olayın bir intihar olduğunu savunduklarını, sosyal medya sebebiyle tutuklu olduklarını söylediklerini aktardı.

"Belki en başta kadınlar ve duyarlı olan herkes, bu olaya ses çıkarmasaydı bu cezalar bile verilmeyecekti." diyen Bankoğlu, "Sanık Çağatay Aksu'ya neden ağırlaştırılmış müebbet verilmediği gerekçeli kararda mutlaka açıklanmalıdır." ifadesini kullandı.

"Gerçek cezaların kararlılıkla tam olarak verildiği bir ülkede Şule Çet'in katilleri gibi sapık ruhların biraz olsun sineceğini" vurgulayan Bankoğlu, şunları kaydetti:

"Kadına karşı şiddet davalarında ısrarla vurguladığımız bir nokta var, iyi hal ve haksız tahrik indirimlerinin uygulanmaması. Tüm siyasi partilerden bu anlamda destek bekliyoruz. Zaten İstanbul Sözleşmesi ile Ailenin Korunması ve Kadına Karşı Şiddetin Önlenmesine Dair Kanun gereği gibi uygulandığında kadınlarımızı yaşatabileceğiz. Aslında hepimizi ilgilendiren kadına karşı taciz ve cinsel saldırı ayıbından ülkemizi siyasi görüş ayrımı yapmadan hep beraber hareket ederek durdurabileceğiz."

Bankoğlu, bu sabah Ordu Üniversitesi Müzik ve Sahne Sanatları Fakültesi 2. sınıf öğrencisi 20 yaşındaki Ceren Özdemir'in vefat haberinin alındığını belirterek, "Ceren yaşamdan koparılmakla kalmadı, ailesinin ve arkadaşlarının yaşamından da koparıldı. Ülkemizin geleceğinden bir umut daha bugün toprak oldu. Unutmayalım, hukukun ve adaletin doğru işlemediği bir sistemde Cerenlerin, Emine Bulutların, Şule Çetlerin katilleri de hep çok rahat olacak. Ülkemizde adalet duygusunu yeniden tesis etmek elzem ve zorunludur." değerlendirmesinde bulundu.

Bankoğlu, CHP olarak her konuda eşitlik ve adaletin peşinde olacaklarını sözlerine ekledi.