CHP'li Barut:

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, "Nüfusunun yüzde 85'inin hayvancılıkla ve diğer tarım ürünleriyle uğraşan bir ilde neden bir tarım il müdürü olmaz" dedi.



CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, İzmir Milletvekili Ednan Arslan, Ankara Milletvekili Murat Emir, Balıkesir Milletvekili Ensar Aytekin ile Sivas Milletvekili Ulaş çeşitli temaslarda bulunmak için Ardahan'a geldi. Ardahan'da iki gün boyunca alan taraması yapacak olan CHP heyeti, ilk ziyaretlerini CHP Ardahan İl Başkanlığına yaptı.



CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut parti ziyaretinde gazetecilere açıklamada bulundu. 15 ve 30 Mayıs tarihlerinde iklim değişikliği nedeniyle 46 ilde çiftçilerin zarar gördüğünü anlatan Barut, heyet olarak bölgede meydana gelen zarar ile ilgili çalışma yaptıklarını ifade ederek, "15 ve 30 Mayıs'taki iklim değişikliğinden zarar gören bir bölgede Ardahan. Burada tarım zarar gördü, hayvancılık zarar gördü. Genel merkezimizin oluşturduğu tarım komisyonu da bu nedenle 46 ilde inceleme yapıyor. Buradaki zarar ve ziyanı tespit etmek için buradayız. Başta ziraat odaları olmak üzere ilgili kurum ve sivil toplum kuruluşlarıyla bir araya geliyoruz. İki gün boyunca Ardahan'da olacağız ve bununla ilgili çalışmalarımızı sürdüreceğiz. Buradaki eksik gedik neyse tespit etmeye çalışacağız. Çalışmamızla oluşturacağımız raporu genel merkezimize ileteceğiz, genel başkanımıza taktim edeceğiz" dedi.



Barut, "Bugün hafta sonu ve il müdürlükleri kapalı ama il müdürünün de olmadığını anladık Ardahan'da. Ardahan gibi bir yerde hayvancılığın yüzde 85 ve diğer tarım ürünlerinin yapıldığı bir yerde neden bir il müdürü olmaz bu da ayrı bir olay" şeklinde konuştu.



CHP heyeti 2 gün Ardahan'da kalacak. - ARDAHAN