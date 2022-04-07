CHP'li Barut'tan Toroslar'da görülen Anadolu leoparı için uyarı - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Barut'tan Toroslar'da görülen Anadolu leoparı için uyarı

07.04.2022 12:10
CHP'li Barut'tan Toroslar'da görülen Anadolu leoparı için uyarı

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Ayhan Barut, Anadolu leoparının Toros Dağları'nda fotokapana yansıdığını belirterek, "Anadolu leoparının korunup yaşatılması, varlığının sürmesi hayati derecede önemlidir.

CHP Adana Milletvekili ve TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonu üyesi Ayhan Barut, Anadolu leoparının Toros Dağları'nda fotokapana yansıdığını belirterek, "Anadolu leoparının korunup yaşatılması, varlığının sürmesi hayati derecede önemlidir. Anadolu leoparının varlığının resmi kabulünün yapılarak koruma alanlarını ilan etmeye çağırıyoruz" dedi.

CHP'li Ayhan Barut, yaptığı yazılı açıklamada, Toros Dağları'nın Antalya bölgesinde kurulan fotokapanlarla Anadolu leoparının görüntülendiğini belirtti. 1970'li yıllara kadar Türkiye'de özellikle Toros Dağları'nda görülen Anadolu leoparının yeniden Antalya'da ortaya çıkmasının sevindirici olduğunu kaydeden Barut, "2010'lu yıllardan itibaren yurdumuzun çeşitli bölgelerinde, Iğdır, Tunceli, Diyarbakır, Rize ve Siirt gibi illerde fotokapanlarla görüntülenen Anadolu leoparının varlığı resmi olarak ilan edilmek zorunda. Antalya'da, Kumluca'ya kadar geldiği, hatta yol kenarlarına kadar inebildiği tahmin ediliyor. Fotokapanlarca görüntülenen Anadolu leoparının varlığı hemen resmi olarak ilan edilmeli, bu hayvanın görüldüğü yerler koruma alanı olarak belirlenmelidir" dedi.

'VARLIĞININ RESMİ KABULÜ YAPILMALI 'Anadolu leoparının görüldüğü yerlerdeki mermer-maden ocaklarına ve insan hareketliliğine dikkat çeken Barut, şunları kaydetti:

"Neslinin tükendiği düşünülen bu güzelim hayvan, insan baskısından uzak duran, beslenme ve yaşam için dengenin sağlandığı yerleri seçen bir yapıya sahip. Bunca zamandır fotokapanlara yakalanan, görüntüleri ve fotoğrafları çekilen Anadolu leoparının resmi olarak varlığının kabul edilmemesini anlamakta zorluk çekiyoruz. Resmi olarak varlığı kabul edilse, Anadolu leoparının görüldüğü yerlerin, geçiş güzergahlarının ve yaşam alanlarının kesin koruma alanı olarak belirlenmesi gerekecek. Bu yapılmıyor. Buradaki nedenin; doğal yaşam alanlarındaki maden-mermer ocakları, santraller ve insan yerleşim alanlarına yakınlıktan kaynaklı olduğunu düşünüyoruz. Anadolu leoparının korunup yaşatılması, varlığının sürmesi hayati derecede önemlidir. Anadolu leoparının varlığının resmi kabulünün yapılarak koruma alanlarını ilan etmeye çağırıyoruz."


YORUMLAR
500
Toroslar'da Ramazan Şenlikleri başladı Toroslar'da Ramazan Şenlikleri başladı Barut, 50 kiloda büyük kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu Barut, 50 kiloda büyük kadınlar kategorisinde Türkiye şampiyonu oldu

Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel CHP'li Barut'tan Toroslar'da görülen Anadolu leoparı için uyarı - Son Dakika


Son Dakika
12:15 Define aramak için kaçak kazı yapan adam, hayatını kaybetti
12:07 Saçlarını kısacak kesiyorlar: Ukraynalı kadınlar, Rus askerlerin tecavüzünden böyle kurtulmayı umuyor
12:05 Serbest kalmasını 8 kurban keserek kutlayan avukatın sevinci uzun sürmedi
11:57 Ali Koç'un da sabrı kalmadı! Fenerbahçe'de Mesut Özil hikayesi bitiyor
11:55 Putin'den yeni hamle: Kızlarına yaptırım uygulanınca, yaptırımdan korumak için sevgilisini şirket künyesinden çıkardı
11:43 Ulaşım zammını turnikelerden atlayarak protesto ettiler
11:32 Safiye Soyman, canlı yayında Seda Sayan'a nikah için aldığı hediyeyi anlattı
11:26 Macaristan da, Ukrayna-Rusya arasında arabuluculuğa soyundu: Orban, Putin ve Zelenski'yi Budapeşte'ye davet etti
11:22 7 Nisan Perşembe günü dolar 14,75'ten alıcı buluyor
11:13 Watford'un sahiplerinden Başkan Ali Koç'a Ozan Tufan nasihati: Oynamayınca kilo alıyor, oynatın!
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.04.2022 12:22:15. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li Barut'tan Toroslar'da görülen Anadolu leoparı için uyarı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement