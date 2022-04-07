HEYECAN YARATAN ANADOLU PARSI GÖRÜNTÜLERİ 2 YIL ÖNCESİNE AİTMİŞ - Son Dakika
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HEYECAN YARATAN ANADOLU PARSI GÖRÜNTÜLERİ 2 YIL ÖNCESİNE AİTMİŞ

07.04.2022 15:59

ANADOLU'da nesli tükendiği düşünülen, ilk olarak Şırnak'ta kurulan fotokapanlarla 3 fotoğrafı elde edilen Anadolu parsının Antalya'nın Termessos (Güllük Dağı) Milli Parkı bölgesindeki görüntüleri, büyük heyecan yarattı.

ANADOLU'da nesli tükendiği düşünülen, ilk olarak Şırnak'ta kurulan fotokapanlarla 3 fotoğrafı elde edilen Anadolu parsının Antalya'nın Termessos (Güllük Dağı) Milli Parkı bölgesindeki görüntüleri, büyük heyecan yarattı. Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden yaban hayatı uzmanı Dr. Yasin İlemin, görüntülerin 2 yıl öncesine ait olduğunu söyledi.

Antalya'da görüntülenen leoparla ilgili bilgi veren Muğla Sıtkı Koçman Üniversitesi'nden yaban hayatı uzmanı Dr. Yasin İlemin, paylaşılan görüntülerin 2 yıl öncesine ait olduğunu belirterek, "Bu görüntüler, Toroslar'da ve Antalya'da DKMP bölge personelinin yoğun emekleri ile elde edildi" dedi.

Daha sonra kendisinin de dahil olduğu birçok uzmana teyit ve detay amaçlı danışıldığını anlatan Dr. İlemin, "Bakanlık leoparın korunması, ekoloji ve biyolojisinin araştırılması ve habitatlarının korunması adına büyük çaplı bir planlama yaptı. Bu planlama kamuoyu ile paylaşılacakken maalesef kurum dışında birinin bu süreci baltaladığını düşünüyorum" diye konuştu.

'BU KONUDA GEREKLİ TÜM ADIMLAR ATILACAK'

Görüntülerdeki Anadolu parsının erkek olduğunu dile getiren Dr. İlemin, şöyle konuştu:

"Bölge yoğun bir şekilde DKMP ve jandarma ekipleri tarafından korunuyor. Bu bireyin Doğu bölgelerimizden, Toros silsilesini takip ederek ulaştığını değerlendiriyoruz. Bu konuda bakanlık, ilgili üniversite, uzman ve akademik personel olarak ciddi bir planlama süreci var. Umarım doğamızı, leoparın yaşadığı bölgeleri, habitatları koruyacağız ve bu konuda gerekli tüm adımlar atılacak."

'ANADOLU PARSI İNSANLARA SALDIRMAZ'

Anadolu leoparı ve birçok yaban hayvanının insan gördüğünde kaçtığını ve saldırmayacağına vurgu yapan Dr. İlemin, şu çağrıda bulundu:

"Münferit saldırılar yaralı birey ve yavrulu annelerde olabilir. Leopar doğada yaban domuzu başta olmak üzere toynaklı yaban türleri ile besleniyor. Bu anlamda doğada besini bol. Son yıllarda yokluğu ile popülasyonu aşırı artmış, tarım alanları ve yerleşimlere büyük zarar veren yaban domuzu popülayonu tekrar kontrol altına girebilecek. Yeter ki bu türün korunmasında kişisel akademik hırs ve egolardan ziyade ekolojiyi merkezimize koyalım."

'LÜTFEN ZARAR VERMEYELİM' ÇAĞRISI

Anadolu parslarının İran'dan Anadolu'ya giriş yaptığını, Toroslar üzerinden de Antalya'ya kadar geldiğini düşündüklerini dile getiren Dr. İlemin, bölgede şu an için tespit edilen tek birey olduğunu belirtti. Dr. İlemin, "Lütfen zarar vermeyelim. Art niyetli insanların bu hayvanı vurmasından, zarar vermesinden çok korkuyoruz" dedi.

HEYECAN YARATAN ANADOLU PARSI GÖRÜNTÜLERİ 2 YIL ÖNCESİNE AİTMİŞ
HEYECAN YARATAN ANADOLU PARSI GÖRÜNTÜLERİ 2 YIL ÖNCESİNE AİTMİŞ
HEYECAN YARATAN ANADOLU PARSI GÖRÜNTÜLERİ 2 YIL ÖNCESİNE AİTMİŞ

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Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel HEYECAN YARATAN ANADOLU PARSI GÖRÜNTÜLERİ 2 YIL ÖNCESİNE AİTMİŞ - Son Dakika


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