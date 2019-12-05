CHP'li Başarır'dan

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye, ceza infaz indirimine ilişkin kanun teklifini geri çekmesini önererek, gerçek cezaevi mağdurları için ayrı bir düzenlemenin parlamentoda yapılabileceğini söyledi.

Başarır, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, 3 milletvekilinin Doğa Koleji'nde yaşanan sıkıntıları ve bu okulun Katarlı yatırımcılara satılacağı iddiasını 7 ay önce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a sorduğunu anlatarak, "Sayın Bakan 1 ay sonra bize cevap verdi; 'Bize ulaşan bir belge yok' dedi. 3 milletvekili bu durumu kendisine sormuş. Sayın Bakan belge arıyor, demek ki bu çatı altındaki milletvekillerinin iradesine güvenmiyor." diye konuştu.

Doğa Kolejinde 3 aydır maaş alamayan öğretmenlerin dün grev kararı alarak derse girmediğini hatırlatan Başarır, "Bunun sorumlusu kim, Sayın Bakan.... Olayı ciddiye alsaydı, mayıs ayında bu tuhaflığı görebilseydi, öğretmenler, veliler, çocuklarımız gerekli önlemleri alacaktı. Bu sıkıntı yaşanmayacaktı. 82 bin 500 çocuğumuz ne yapacak? Bunun sorumluluğunu kim üstlenecek? Atanmış bakanlar, seçilmiş milletvekillerinin sorusuna cevap vermiyor. Atanmış bakanlar, bu meclisi itibarsız hale getiriyor." değerlendirmesinde bulundu.

"Size nasıl bir belge lazım Sayın Bakan?" sorusunu yönelten Başarır, bir an önce Doğa Kolejindeki öğrencilerin ve personelin sıkıntılarına çözüm bulunması gerektiğini vurguladı.

Milletvekillerinin soruları üzerine Milli Eğitim Bakanlığı tarafından okullara müfettiş yollansa ve gerekli önlemler alınsa bu sıkıntıların yaşanmayacağının altını çizen Başarır, "Dün 82 bin 500 çocuk eğitim almadı bu ülkede. Parasal konusuna bakmıyorum. Para bir şekilde çözülür. O çocukların her ders almadığı gün bizim için bir zulümdür." ifadelerini kullandı.

"Cezaevi mağdurlarını dışarı çıkaracak düzenlemeyi Meclis yapabilir"

Ordu'nun Altınordu ilçesinde, 20 yaşındaki üniversite öğrencisi Ceren Özdemir'in öldürülmesine ilişkin Başarır, Anayasa Komisyonu üyesi olarak "İnfaz yasasını ve anayasayı değiştirelim. İnsanlık suçu adı altında kadın, çocuk cinayetlerini, cinsel suçları, uyuşturucuyu, cinayet suçlarını, terör suçlarını, bu altı suç tipini af kapsamından anayasaya hüküm koyarak çıkaralım." önerisinde bulunduğunu anlattı.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin "Kanun teklifimizi bugünden itibaren beklemeye aldık" açıklamasının sorulması üzerine Başarır, "İktidarın kafasında infaz indirimi veya af yok. Bu sebeple uzlaşıda bir çatlak yaratmak istemiyoruz" dedi. Sayın Bahçeli de Sayın Cumhurbaşkanı da bizler de infaz yasasını, anayasamızı bu konuda değiştirip, gerçek mağdur olan insanların sorunlarını çözmeliyiz." dedi.

Suçsuz yere cezaevinde yatan vatandaşların da olduğuna işaret eden Başarır, "Sayın Bahçeli, infaz indirimi teklifini çekmeli. İnfaz yasası ve Anaysa'da değişiklikler yapıldıktan sonra, gerçek cezaevi mağdurlarını dışarı çıkaracak bir düzenlemeyi çoğunluk aranmaksızın tüm parlamento yapabilir. Bunu çok kısa bir süre içinde, bütçeden sonra hemen yapabiliriz." teklifinde bulundu.