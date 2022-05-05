CHP'li Başarır, Deniz Gezmiş Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan İçin Kanun Teklifi Verdi: Haksız ve Hukuksuz Şekilde İdam Edildiler - Son Dakika

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın ölüm cezalarının yerine getirilmesine ilişkin 2 Mayıs 1972 tarihli kanunun yürürlükten kaldırılması için kanun teklifi verdi. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının haksız ve hukuksuz şekilde idam edildiklerini vurgulayan Başarır, "Bu kanun teklifi bir itibar iadesi teklifi asla değildir. Bu teklif, 2 Mayıs 1972 tarihinde alınan yanlış, haksız, hukuksuz bir kararın düzeltilmesi teklifidir. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının itibarlarının iadelerine ihtiyaçları yoktur" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifinde; 6 Mayıs 1972 tarihinde sabaha karşı idam edilen Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) üyeleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın ölüm cezalarının yerine getirilmesine ilişkin kanunun yürürlükten kaldırılmasını istedi.

"TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZ OLACAĞINA İNANDILAR"

Türkiye'de "1968 olayları" denilince akla ilk olarak Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan geldiğini belirten Başarır, kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadeleri kullandı:

"Denizler, Yusuflar, Hüseyinler bir inanışın, bağımsızlığın, özgürlüğün, uyanışın sembolüydüler. Onlar hiçbir eylemlerinde hiçbir canlıyı öldürmediler. Onlar kendilerini hep ezilen sınıfların mücadelesinde gördüler. Onlar emperyalizmin ve işbirlikçilerinin ülkemizden sökülüp atılacağına, Türkiye'nin bağımsız olacağına inandılar. Onlar sömürünün olmadığı, insanların eşit hak ve özgürce yaşayacakları bir toplum düzeninin var olacağına inandılar. Denizlerin, Yusufların, Hüseyinlerin ölümü göze almaları, idam sehpasında dahi kararlılıklarından vazgeçmemeleri, taşıdıkları bu inanç ve mücadelenin gücüdür.

"HAKSIZ VE HUKUKSUZ BİR ŞEKİLDE İDAM EDİLMİŞLERDİR"

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan '1961 Anayasası tam uygulansın' istediler, 'Anayasa ihlal edilmesin' dediler. Hatta bunun için Samsun'dan Ankara'ya yürüyüş yaptılar ancak Anayasa'yı ihlalden yargılandılar. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, Tuğgeneral Ali Elverdi başkanlığında Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 No'lu Askeri Mahkemesi'nde TCK'nın 146/1 maddesi uyarınca 'Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tamamını, bir kısmını tağyir, tebdil veya ilgaya teşebbüs ettikleri' iddiasıyla yargılanmış ve bundan tam 50 yıl önce 6 Mayıs 1972'de haksız ve hukuksuz bir şekilde idam edilmişlerdir.

"İTİBARLARININ İADELERİNE İHTİYAÇLARI YOK"

TBMM Başkanlığı'na sunmuş olduğumuz bu kanun teklifi bir itibar iadesi teklifi asla değildir. Bu teklif, 2 Mayıs 1972 tarihinde alınan yanlış, haksız, hukuksuz bir kararın düzeltilmesi teklifidir. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının itibarlarının iadelerine ihtiyaçları yoktur. Onların, toplumumuzda zaten oldukça iyi bir itibarları vardır."