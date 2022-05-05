CHP'li Başarır, Deniz Gezmiş Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan İçin Kanun Teklifi Verdi: Haksız ve Hukuksuz Şekilde İdam Edildiler - Son Dakika
Üye Girişi

CHP'li Başarır, Deniz Gezmiş Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan İçin Kanun Teklifi Verdi: Haksız ve Hukuksuz Şekilde İdam Edildiler

05.05.2022 17:13
CHP'li Başarır, Deniz Gezmiş Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan İçin Kanun Teklifi Verdi: Haksız ve Hukuksuz Şekilde İdam Edildiler

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan’ın ölüm cezalarının yerine getirilmesine ilişkin 2 Mayıs 1972 tarihli kanunun yürürlükten kaldırılması için kanun teklifi verdi. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının haksız ve hukuksuz şekilde idam edildiklerini vurgulayan Başarır, “Bu kanun teklifi bir itibar iadesi teklifi asla değildir. Bu teklif, 2 Mayıs 1972 tarihinde alınan yanlış, haksız, hukuksuz bir kararın düzeltilmesi teklifidir. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının itibarlarının iadelerine ihtiyaçları yoktur” dedi.

CHP Milletvekili Ali Mahir Başarır, Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın ölüm cezalarının yerine getirilmesine ilişkin 2 Mayıs 1972 tarihli kanunun yürürlükten kaldırılması için kanun teklifi verdi. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının haksız ve hukuksuz şekilde idam edildiklerini vurgulayan Başarır, "Bu kanun teklifi bir itibar iadesi teklifi asla değildir. Bu teklif, 2 Mayıs 1972 tarihinde alınan yanlış, haksız, hukuksuz bir kararın düzeltilmesi teklifidir. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının itibarlarının iadelerine ihtiyaçları yoktur" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Başkanlığı'na sunduğu kanun teklifinde;  6 Mayıs 1972 tarihinde sabaha karşı idam edilen Türkiye Halk Kurtuluş Ordusu (THKO) üyeleri Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan'ın ölüm cezalarının yerine getirilmesine ilişkin kanunun yürürlükten kaldırılmasını istedi.

"TÜRKİYE'NİN BAĞIMSIZ OLACAĞINA İNANDILAR"

Türkiye'de "1968 olayları" denilince akla ilk olarak Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan geldiğini belirten Başarır, kanun teklifinin gerekçesinde şu ifadeleri kullandı:

"Denizler, Yusuflar, Hüseyinler bir inanışın, bağımsızlığın, özgürlüğün, uyanışın sembolüydüler. Onlar hiçbir eylemlerinde hiçbir canlıyı öldürmediler. Onlar kendilerini hep ezilen sınıfların mücadelesinde gördüler. Onlar emperyalizmin ve işbirlikçilerinin ülkemizden sökülüp atılacağına, Türkiye'nin bağımsız olacağına inandılar. Onlar sömürünün olmadığı, insanların eşit hak ve özgürce yaşayacakları bir toplum düzeninin var olacağına inandılar. Denizlerin, Yusufların, Hüseyinlerin ölümü göze almaları, idam sehpasında dahi kararlılıklarından vazgeçmemeleri, taşıdıkları bu inanç ve mücadelenin gücüdür.

"HAKSIZ VE HUKUKSUZ BİR ŞEKİLDE İDAM EDİLMİŞLERDİR"

Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan '1961 Anayasası tam uygulansın' istediler, 'Anayasa ihlal edilmesin' dediler. Hatta bunun için Samsun'dan Ankara'ya yürüyüş yaptılar ancak Anayasa'yı ihlalden yargılandılar. Deniz Gezmiş, Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan, Tuğgeneral Ali Elverdi başkanlığında Ankara Sıkıyönetim Komutanlığı 1 No'lu Askeri Mahkemesi'nde TCK'nın 146/1 maddesi uyarınca 'Türkiye Cumhuriyeti Anayasası'nın tamamını, bir kısmını tağyir, tebdil veya ilgaya teşebbüs ettikleri' iddiasıyla yargılanmış ve bundan tam 50 yıl önce 6 Mayıs 1972'de haksız ve hukuksuz bir şekilde idam edilmişlerdir.

"İTİBARLARININ İADELERİNE İHTİYAÇLARI YOK"

TBMM Başkanlığı'na sunmuş olduğumuz bu kanun teklifi bir itibar iadesi teklifi asla değildir. Bu teklif, 2 Mayıs 1972 tarihinde alınan yanlış, haksız, hukuksuz bir kararın düzeltilmesi teklifidir. Deniz Gezmiş ve arkadaşlarının itibarlarının iadelerine ihtiyaçları yoktur. Onların, toplumumuzda zaten oldukça iyi bir itibarları vardır."

YORUMLAR
500
CHP'li Purçu: 'Romanların Sorunlarına Kalıcı Çözümler Getirmek, Ayrımcılıktan Uzak Politikalar Geliştirerek Hayata Geçirmek Boynumuzun Borcu' CHP'li Purçu: 'Romanların Sorunlarına Kalıcı Çözümler Getirmek, Ayrımcılıktan Uzak Politikalar Geliştirerek Hayata Geçirmek Boynumuzun Borcu' CHP'li Özel: 'Tüik'in Enflasyonunu Hisseden Kimse Yok. Bu Yangının Durdurulması İçin Tek Adam Rejiminin Sona Erdirilmesi Gerekiyor' CHP'li Özel: 'Tüik'in Enflasyonunu Hisseden Kimse Yok. Bu Yangının Durdurulması İçin Tek Adam Rejiminin Sona Erdirilmesi Gerekiyor'

Cumhuriyet Halk Partisi, Deniz Gezmiş, Hüseyin İnan, Yusuf Aslan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel CHP'li Başarır, Deniz Gezmiş Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan İçin Kanun Teklifi Verdi: Haksız ve Hukuksuz Şekilde İdam Edildiler - Son Dakika


Son Dakika
17:09 Soylu'dan çok sert sözler: Kaos planı içindelermiş! 15 Temmuz'da yarım kalan işimizi tamamlayacağız
16:44 Dünya bu olayı konuşuyor! Gelin ve damat davetlilerin önünde sevişmeye başladı, izleyenler şok oldu
16:32 Çeçen liderden Putin'e çağrı: Ukrayna'ya yumuşak davranıyorsunuz
16:23 Ümit Özdağ'dan İçişleri Bakan Yardımcısı Çataklı'ya çok sert sözler: Benim yazdığım kitaplar senin boyunu aşar!
16:20 Reuters'tan Erdoğan analizi: Ukrayna'da topladığı puanı Gezi'de kaybetti
16:12 Hurdacılık yapan Emirhan'ın ölü bulunmasının ardından sosyal medya paylaşımları kafaları karıştırdı!
16:11 Pucca'nın Dubaili "dışkı" iddiası: Sosyal medya karıştı
15:53 Hamile kalabilmek için yaptığı davranış hapse girmesine neden oldu!
15:43 Alman uydusu, İstanbul Boğazı'ndaki klorofil yoğunluğunu görüntüledi
15:39 Bakan Soylu'dan "Türkiye sığınmacılar tarafından istila mı ediliyor?" sorusuna yanıt: "Kim istila yapacakmış, mümkün mü?"
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.05.2022 17:25:14. #1.11#
SON DAKİKA: CHP'li Başarır, Deniz Gezmiş Yusuf Aslan ve Hüseyin İnan İçin Kanun Teklifi Verdi: Haksız ve Hukuksuz Şekilde İdam Edildiler - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement