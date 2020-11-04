CHP'li Başarır: "İmar affı başvurusu yapan on milyon binayı incelediniz mi?" - Son Dakika

CHP'li Başarır: "İmar affı başvurusu yapan on milyon binayı incelediniz mi?"

04.11.2020 16:41
CHP'li Başarır:

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, depremle ilgili soru önergesine 21 aydır yanıt vermediğini belirttiği Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u eleştirerek, "İmar affı başvurusu yapan on milyon binayı incelediniz mi?" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, depremle ilgili soru önergesine 21 aydır yanıt vermediğini belirttiği Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'u eleştirerek, "İmar affı başvurusu yapan on milyon binayı incelediniz mi?" dedi.

Başarır, Mecliste düzenlediği basın toplantısında, İzmir depreminde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılara acil şifalar diledi.

İmar affı çıktıktan kısa süre sonra Kartal'da bina çöktüğünü ve bu olaydan 20 gün sonra Çevre ve Şehircilik Bakanı'na soru önergesi verdiğini dile getiren Başarır, "Parayı yatırana yapı kayıt belgesi verdiniz. Başvuruları, parayı internetten alıyorsunuz. Peki imar affı başvurusu yapan on milyon binayı incelediniz mi? Deprem yönetmeliğine uygun mu?" diye konuştu.

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un 21 aydır soru önergesine yanıt vermediğini belirten Başarır, şunları kaydetti:

"27 Şubat 2019'da sormuşum. 'Bir felaket olursa bunun hesabını verebilecek misiniz?' dedim. İmar affında bir yıl başvuru süresi verdin. İnsanlar boş arsaya photoshop ile bina resmi çizdi ve başvuruda bulundu. Gelip o arsaya bakmadınız. İşte başkanlık rejimi denen bu sistem, bakanların bu parlamentoyu takmadığı, dinlemediği bir sistem. Doğan Bey, Rıza Bey, o apartmanların hepsi imar affından yararlanmış. Yapı kayıt belgesini vermişsin. Bu olabilir mi? İmar affından sonra bir yıllık süreçte dükkanlar açıldı, katlar yapıldı. Meclis bir an önce gereğini yapmak zorunda. Çevre ve Şehircilik Bakanı, sorumluluk içinde davranmalı ve bunun hesabını vermeli. Bir milletvekili, çürük binalarla ilgili kendisine soru soruyorsa ve buna 21 aydır cevap vermiyorsa o bakan sorumsuz bir bakandır ve gereğini yapmalıdır."

Cumhuriyet Halk Partisi, Milletvekili, Murat Kurum, imar, Politika, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Politika CHP'li Başarır: 'İmar affı başvurusu yapan on milyon binayı incelediniz mi?' - Son Dakika


Son Dakika

Son Dakika: Araç sahiplerine kötü haber! Benzin ve motorine büyük zam geldi ABD Başkanını belirleyecek olan kritik 2 eyalette son durum Kılıçdaroğlu'ndan bomba iddia: HDP'ye alternatif bir Kürt partisi kurdurmak için harekete geçtiler Emrah Apartmanı'ndan Yılmaz Erbek Apartmanı'na taşınan emekli astsubay, depremde yaşamını yitirdi Antalyaspor Abdullah Avcı ile anlaşamadı! Trabzonspor'a imzası an meselesi Bomba iddia: Pelin Öztekin, yeni tanıştığı adamla önce öpüştü sonra mekandakilerle tartıştı Eşini, kayınvalidesini ve baldızını öldürüp intihar etmişti! Her şey 3 çocuğunun gözleri önünde olmuş Son Dakika! 81 ile gönderilen yeni koronavirüs genelgesine göre pek çok işletme 22.00'de kapanacak
Doğum yapan eşini pizza yiyerek izleyen koca, sosyal medyada infial yarattı Doğum yapan eşini pizza yiyerek izleyen koca, sosyal medyada infial yarattı         
16:25
Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: Enkaza girmek için birinden mont çaldım, çaresizlik her şeyi yaptırıyor Ayda'nın babasından yürek yakan sözler: Enkaza girmek için birinden mont çaldım, çaresizlik her şeyi yaptırıyor         
16:07
Sağlık kontrolüne getirildiği hastanenin cam kapılarını tekmeledi, sağlık çalışanlarına korku dolu anlar yaşattı Sağlık kontrolüne getirildiği hastanenin cam kapılarını tekmeledi, sağlık çalışanlarına korku dolu anlar yaşattı         
15:33
İzmir depreminde 34 vatandaşımıza mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı İzmir depreminde 34 vatandaşımıza mezar olan Rıza Bey Apartmanı'nın yıkılma anı görüntüleri ortaya çıktı         
15:17
Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden'ın yaptığı gaf dünyanın ağzına sakız oldu Seçimlerin bıçak sırtı olduğu ABD'de başkan adayı Joe Biden'ın yaptığı gaf dünyanın ağzına sakız oldu         
14:52
Son Dakika: İstanbul'da esnek mesai dönemi: 60 yaş üstü, hamile ve hastalar idari izinli sayılacak, sanayi çalışanları 7.00'de iş başı yapacak Son Dakika: İstanbul'da esnek mesai dönemi: 60 yaş üstü, hamile ve hastalar idari izinli sayılacak, sanayi çalışanları 7.00'de iş başı yapacak         
14:18
Ünlü sunucu Eser Yenenler koronavirüsü yendi Ünlü sunucu Eser Yenenler koronavirüsü yendi         
14:15
Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor Yol kenarında dilenirken görülen eski NBA oyuncusu Delonte West rehabilitasyon ile hızla iyileşiyor         
14:07
Minik Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı Minik Ayda'nın annesi Fidan Gezgin, gözyaşları içinde son yolculuğuna uğurlandı         
13:34
Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü Cinsel içerikli film sitelerinin yasaklandığı ülkede vatandaşlar Bilişim Bakanlığı'na yürüdü         
12:43
15 dakikalığına üst kattaki komşusuna çıktı, yaklaşık 100 bin lirasını çaldırdı 15 dakikalığına üst kattaki komşusuna çıktı, yaklaşık 100 bin lirasını çaldırdı         
12:27
Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et Yeni ayakkabıyı alıp yerine ayağındaki eskileri bıraktı, bir de not yazdı: Ayağım üşüyordu, hakkını helal et         
11:04
Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş Enkaz altından çıkarılan Ayda'nın anne ve babası taşınmak için ev arıyormuş         
11:00
Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor Arka Sokaklar dizisinin Tekin'i Onur Bay, kendisinden 9 yaş büyük oyuncu Dilara Aksüyek ile aşk yaşıyor         
08:46
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın imzasıyla İstanbul'un 5 ilçesindeki bazı taşınmazlar acele kamulaştırılacak         
08:19
Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor Eşinin karşı çıkmasına rağmen Artvin'de çilek üretimine başladı, şimdi siparişlere yetişemiyor         
08:03
ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak? ABD, 46. başkanını seçiyor! Seçimi Trump mı, Biden mı kazanacak?         
23:48
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.11.2020 16:50:37. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: CHP'li Başarır: "İmar affı başvurusu yapan on milyon binayı incelediniz mi?" - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei