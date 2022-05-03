CHP'li Başarır'ın Dinlediği Mersinli Yaşlı Kadın: "Biz Vatandaş Değil Miyiz, Aç Kalıyoruz?" - Son Dakika
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CHP'li Başarır'ın Dinlediği Mersinli Yaşlı Kadın: "Biz Vatandaş Değil Miyiz, Aç Kalıyoruz?"

03.05.2022 15:43

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır’ın dinlediği, köyünden topladığı yeşillikleri ve kendi yaptığı ekmekleri satarak geçindiğini anlatan Mersinli yaşlı kadın; “Biz vatandaş değil miyiz? Aç kalıyoruz. Biz ne yapacağız? Ne yapmam lazım benim?” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır'ın dinlediği, köyünden topladığı yeşillikleri ve kendi yaptığı ekmekleri satarak geçindiğini anlatan Mersinli yaşlı kadın; "Biz vatandaş değil miyiz? Aç kalıyoruz. Biz ne yapacağız? Ne yapmam lazım benim?" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, Mersin'de yurttaşların sorunlarını dinledi. Başarır, bir sokakta yere tezgah açarak köyünden getirdiği yeşillikleri satan yaşlı bir kadınla konuştu. Kadın, Başarır'a şunları söyledi:

"BİZ VATANDAŞ DEĞİL MİYİZ?"

"Bunları köyden alıyoruz, getiriyoruz, satıyoruz, ekmeğimizi kazanıyoruz, çayımızı şekerimizi alıyoruz. Biz vatandaş değil miyiz? Aç kalıyoruz. Biz ne yapacağız? Kime vereceğiz oyumuzu? Oruç tutuyorum; evime varıyorum, yemek pişiremiyorum. Ne yapmam lazım benim? Beni bu dereceye koydular. Benim oğlum var işsiz. Bu benim torunum, okuyor ama okuyacak durumu yok. Cuma pazarına geliyorum, ben ekmek de yapıp satıyorum. Unu pahalı alıyorum, köyümde yalnız başıma yapıyorum."

Başarır, kadının ellerini tutarak, "Şu ellerine bak, burada emek var" diye konuştu. Kadın ise "Emek var ama yok emeğimiz, yeter şuramıza geldi" ifadesini kullandı. Başarır da kadını "Göz yaşına kurban olurum ben senin, ağlama oruç oruç tamam mı?" diye teselli etti.

"ÇOCUKLARIM İÇİN YAPIYORUM"

Başarır daha sonra çöpten yiyecek toplayan bir kadının yanına gitti. Başarır kadına, durumumun nasıl olduğunu, geçinip geçinemediğini ve bir ihtiyacı olup olmadığını sordu. Kadın da Başarır'a çocuklarının ihtiyaçları için bu işi yaptığı belirtti.

CHP'li Başarır'ın Dinlediği Mersinli Yaşlı Kadın: Biz Vatandaş Değil Miyiz, Aç Kalıyoruz?
CHP'li Başarır'ın Dinlediği Mersinli Yaşlı Kadın: Biz Vatandaş Değil Miyiz, Aç Kalıyoruz?
CHP'li Başarır'ın Dinlediği Mersinli Yaşlı Kadın: Biz Vatandaş Değil Miyiz, Aç Kalıyoruz?
CHP'li Başarır'ın Dinlediği Mersinli Yaşlı Kadın: Biz Vatandaş Değil Miyiz, Aç Kalıyoruz?

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Cumhuriyet Halk Partisi, Ali Mahir Başarır, Milletvekili, Mersin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: ANKA

Son Dakika Güncel CHP'li Başarır'ın Dinlediği Mersinli Yaşlı Kadın: 'Biz Vatandaş Değil Miyiz, Aç Kalıyoruz?' - Son Dakika


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