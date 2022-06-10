CHP'li Başarır: "Kodamanlara Para Ödeyeceksiniz, Topraklarımızı Satıyorsunuz"

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, TBMM Genel Kurulu'nda; "Bakın TOKİ'nin ihalelerine, Milli Emlak'ın ihalelerine. Bu ülkenin toprakları, tarım alanları, yeşil alanları, park alanları parsel parsel satılıyor. Neden? Bu 128 milyar doların iki zararı oldu bu ülkeye. Bir, Hazineyi boşalttınız, şimdi, onu alan kodamanlara kur korumalı mevduattan dolayı para ödeyeceksiniz, topraklarımızı satıyorsunuz" dedi.

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, dün TBMM Genel Kurulu'nda; Çevre Kanunu ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi'nin görüşmeleri sırasında konuştu.

"BİR KENTE BÖYLE BİR İHANET YAPILABİLİR Mİ?"

Sürekli olarak Çevre Kanunu'nda değişiklik yapıldığını ama anlayışın değişmediğini söyleyen Başarır, şunları söyledi:

"Mersin'de son bir ayda yaşanan 2 büyük rezaleti, gerçekten Mersin'i, Mersinliyi üzen durumu burada anlatmak isterim. Mersin Yenişehir İlçesi'nde bulunan PTT Tesisleri bir kamu arazisi. 1996 yılında kamu hizmet alanı ve park alanı olarak büyükşehir belediyesi karar aldı. 2021 yılında Cumhur İttifakı'nın Meclis üyeleri, Millet İttifakı'nın Meclis üyeleri oybirliğiyle karar aldı. 'Burası park alanı, yeşil alan' dedi. Ama geçen hafta, Çevre Bakanı bir kararla burayı konut ve ticaret alanına çevirdi. Şimdi, ben merak ediyorum. Siz, o Bakan, o Bakanın imzası Mersin halkından güçlü mü? Cumhur İttifakı'nın Meclis üyeleri, onlar oy vermiş. Tüm Mersin oy vermiş ve yaklaşık 12 dönüm bir yer. Şimdi, burayı Çevre Bakanı ne hakla konuta açıyor? Yani, bir kente böyle bir ihanet yapılabilir mi?"

"UTANÇ DUYUYORUM"

Mersin'in Erdemli ilçesi Tırtar Mahallesi'ndeki çiftçilerin yüz elli yıldır zeytin, limon ve tarım ürünleri yetiştirdiğini ifade eden Başarır, "Üçüncü derece sit alanı. Aynı Çevre Bakanı, önce orayı sit alanından çıkarıyor, sonra orayı ticari alan ilan ediyor ve yakın bir şirkete satıyor. Geçen hafta polis zoruyla o çiftçilerin gözyaşlarıyla evleri barkları, ahırları yıkıldı. Ben bu durumdan utanç duyuyorum" dedi.

"128 MİLYAR DOLARIN BU ÜLKEYE İKİ BÜYÜK ZARARI OLDU"

Çevre Bakanı'nın görevinin; Türkiye'deki tarım alanlarını, sit alanlarını, denize 100 metre mesafedeki arazileri, hastane, konut, park alanlarını imara açıp satmak mı olduğu sorusunu yönelten CHP'li Başarır, şöyle konuştu:

"Yeşili bu şekilde mi koruyacağız, çevreyi bu şekilde mi koruyacağız? Bakın TOKİ'nin ihalelerine, Milli Emlak'ın ihalelerine. Bu ülkenin toprakları, tarım alanları, yeşil alanları, park alanları parsel parsel satılıyor. Neden? Bu 128 milyar doların iki zararı oldu bu ülkeye. Bir, Hazineyi boşalttınız, şimdi, onu alan kodamanlara kur korumalı mevduattan dolayı para ödeyeceksiniz, topraklarımızı satıyorsunuz. Olmaz. Türkiye'nin her yerinden şikayet geliyor. Kamuya ait yeşil alanlar belediyelerdeki imar planlarına aykırı bir şekilde imara açılıyor. Bu, çok kötü.

Mersin Belediye Başkanı Sayın Vahap Seçer, isyan etti. Haksız mı? Mersin Belediye Başkanından, Mersin'in Meclis üyelerinden, Mersin halkından daha mı iyi biliyor Bakan burayı? Aynı şey İstanbul'da yapılıyor, Anadolu'da yapılıyor. Yani bu ülke, bu ülkenin toprakları, Hazine'nin toprakları, bu yeşil alan kimsenin babasının malı değil. Bu kadar kolay satamazsınız, bu kadar kolay talan edemezsiniz. Yazık."

Başarır, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Anlamadığım konu şu. Ağaç dikmemeniz gereken yere ağaç dikiyorsunuz. Atatürk Havaalanı'na, milyarlarca dolarlık değerimiz; birilerine söz verdiğiniz için, diğer havaalanını korumak için, ikinci havaalanındaki şirketin haklarını savunmak için. Ama her yerdeki yeşili terk ediyorsunuz. Yani şimdi, oraya ağaç dikmekle, Atatürk Havalimanı'nı yıkmakla, oraya fidan dikmekle çevreci mi oluyorsunuz? Oraya ağaç dik, Mersin'de tarım alanlarını sat. Oraya ağaç dik, Erdemli'de tarım alanlarını sat. Oraya ağaç dik, Mersin Yenişehir'deki hazine arazisini konuta aç, öyle sat. Olmaz.

"BİRKAÇ ZENGİNİ DAHA ÇOK ZENGİN ETMEK İÇİN TOPRAKLARIMIZI SATMAYIN"

Yakın bir zamanda seçim var. Giderayak. Tüm kamu arazilerini satıyorsunuz. Bunu parsel parsel yapıyorsunuz. Bu ülkedeki 84 milyona hiçbir faydası yok. Yakın bir zamanda milyarlarca lira para ödeyeceksiniz. Neyden dolayı? Kur korumalı mevduattan dolayı. Birkaç zengini daha çok zengin etmek için topraklarımızı satmayın. Hastane, okul, yeşil alanları katletmeyin. Hele hele bir Mersin milletvekili olarak Çevre Bakanının yaptığı son rezaleti kınıyorum. Eğer bir parça vicdanı varsa, bir parça seçilmiş Meclis üyelerine, belediye başkanına, Mersin halkına saygısı varsa Mersin Yenişehir'deki kamu arazisi hakkındaki kararını geri alır."