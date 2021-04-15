CHP'li Başarır, sosyal medyadaki görüntülerin ÇAYKUR'a işçi alımında kayırmacılığı ortaya koyduğunu öne sürdü - Son Dakika

CHP Mersin Milletvekili Ali Mahir Başarır, ÇAYKUR'a işçi alımı için yapılan kura çekimine ait olduğu öne sürülen görüntülerin, kayırmacılığı ortaya koyduğunu savunarak, "Kim verdi 300 kişilik o listeyi?" diye sordu.

Başarır, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın gençlerle yapılan bir söyleşide, "Kalite, kalifikasyon noktasında kendini ispatlıyorsa bir genç, iş bulur." ifadesini kullandığını dile getirerek, bürokraside bazı üst düzey görevlerde bulunanların yakınlarının aldığı görevlere işaret etti.

Rize'de, Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün (ÇAYKUR) fabrikalarında 300 kişilik kadroya alım için 35 bin kişinin başvurduğunu, bu kişiler arasında yapılan kura çekiminden sosyal medyaya yansıyan görüntülerin kayırmacılığı ortaya koyduğunu ileri süren Başarır, şunları kaydetti:

"Notere de mi güvenmeyeceğiz? Noter katibi kutudan numara çekiyor, 'olmadı' diyor bir daha çekiyor, 300 isimden bir tanesini bulana kadar kura çekiyor. Yazık değil mi? Bu mu kalite? Kim verdi 300 kişilik o listeyi? '128 milyar dolar nerede?' billboardlarına soruşturma açan savcılar, Rize'deki hileye, sahtekarlığa soruşturma başlatmadınız. Ama Sayın Cumhurbaşkanı dün gençlerle konuşurken kaliteden bahsediyor. Sizin kaliteden kastınız cemaatlerin, milletvekillerinin vermiş olduğu listeler mi? Eğer Türkiye'de kalite olsaydı, iyi okullardan mezun çocuklar yurtdışına kaçmazdı. Kaliteyi dün Rize'de gördük. Umutla bekleyen 35 bin insanın duygularıyla oynandı. Bu konuyu Meclise getireceğiz."

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