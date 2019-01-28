Son Dakika Haberleri: CHP'li Başkan Adayına Diğer Aday Adayında Destek Açıklaması

CHP'li Başkan Adayına Diğer Aday Adayında Destek Açıklaması

55 dakika önce

CHP Genel Merkezi Marmaris Belediye Başkan Adayı olarak Mehmet Oktay'ı açıklamıştı.

CHP'li Başkan Adayına Diğer Aday Adayında Destek Açıklaması, System.String[]
CHP Genel Merkezi Marmaris Belediye Başkan Adayı olarak Mehmet Oktay'ı açıklamıştı. Aday adaylığı sürecinde Oktay'ın rakiplerinden biri de Acar Ünlü'ydü. Ünlü'den Başkan Adayı Oktay'a destek açıklaması geldi. Oktay'a başarılar dileyen Ünlü: "Ben CHP adayına da başarılar diliyorum. Bize ne zaman ihtiyaç duyulursa biz buradayız." dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi Genel Merkezi, toplanan Parti Meclisi toplatışından sonra Marmaris Belediye Başkan Adayını açıklamıştı. Ali Acar, Acar Ünlü, Mehmet Baysal ve Mehmet Oktay'ın aday adayı olduğu yarışta Mehmet Oktay CHP Marmaris Belediye Başkan Adayı olarak açıklanmıştı. Acar Ünlü bugün saat 17: 00'de CHP ilçe binasının bulunduğu caddede Başkan Aday'ı Oktay'a destek açıklaması yaptı. Destekçileriyle birlikte basının karşısına çıkan Ünlü: " Siyasetin içindeki bir süreç bitti diyebiliriz. O yüzden nasıl başladıysak o şekilde de süreci bitirmemiz gerekiyor. Bu sabah itibariyle aday belirleme sürecinin partimiz adına sona erdiğini medya aracılığı ile öğrenmiş bulunmaktayız. Bizim gibi üç arkadaş daha Marmaris ile ilgili hayallerini oluşturdular ve bir şeyler yapmaya çalıştılar. CHP büyük bir partidir. Bu memleketi kurmuş bir partidir. Marmaris içinde bu dönem adayını belirlemiştir. Ben CHP adayına da başarılar diliyorum. Bize ne zaman ihtiyaç duyulursa biz buradayız. CHP'den istifa etmeyi düşünmüyorum. Şuan CHP'deyiz ve kalmaya devam edeceğiz." dedi. - MUĞLA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.01.2019 07:45 Kaynak: İHA

Politika
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