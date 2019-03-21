Son Dakika Haberleri: CHP'li Başkan Adayından, CHP'den İstifa Eden Belediye Başkanına Suçlama

CHP'li Başkan Adayından, CHP'den İstifa Eden Belediye Başkanına Suçlama

22 dakika önce

Balıkesir ve Edremit ilçesinde CHP'de sular durulmuyor.

CHP'li Başkan Adayından, CHP'den İstifa Eden Belediye Başkanına Suçlama, System.String[]
Balıkesir ve Edremit ilçesinde CHP'de sular durulmuyor. CHP'li Belediye Başkan Adayı Hasan Arslan, eski CHP'li Belediye Başkanı Kamil Saka'ya seslenerek, "Makam koltuğunu 1 Nisan'da evlerine göndereceğim" dedi.

CHP Edremit Belediye Başkan Adayı Hasan Arslan, beş yıl CHP'den belediye başkanlığı yapan ve partisinden istifa eden Kamil Saka'yı ağır eleştirdi. Millet İttifakı'nı oluşturan CHP ve İYİ Parti'liler dün akşam Camivasat Mahallesi'ndeki Yorkshire ve Ornitoloji derneklerini ziyaret etti. Ziyarette konuşan Selman Hasan Arslan, "Ne koltuk sevdasıymış, anlamakta zorluk çekiyorum. Göreve geldiğimizde, 1 Nisan'da o koltuğu alacağım ve evlerine göndereceğim. Hem şimdiki başkana, hem de önceki başkana göndereceğim. Evlerinin başköşesine koysunlar. Koltuğa bakıp bakıp mutlu olsunlar. 5 yılda 750 milyon bütçesi olan Edremit'e ne yaptın da hala koltuğun peşindesin? Çıkıyor 50-60 kişilik toplantılarda bizleri suçluyor. Suçlanacak birisi varsa o sen ve avare takımındır. Edremit'e 5 yılda ne verdin kardeşim, soruyorum ne verdin? Ama Abbas yolcu" diyerek 5 yıl CHP'de başkanlık yapan, CHP'den istifa ederek bağımsız aday olan Kamil Saka'yı ve Cumhur İttifakı Adayı MHP'li Tuncay Kılıç'ı eleştirdi. - BALIKESİR

»  »      Haber Yayın Tarihi : 21.03.2019 09:29 Kaynak: İHA

Balıkesir, Edremit, Cumhuriyet Halk Partisi, Politika
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