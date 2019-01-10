CHP'li Başkan Adayından İhtiyaç Sahibi Ailelere Kömür Dağıttı

CHP Uşak
Belediye Başkan Adayı Asım Kalelioğlu
, ihtiyaç sahibi ailelere kömür yardımında bulundu.
Kalelioğlu, yaptığı açıklamada kış aylarında zor durumda olan ihtiyaç sahiplerine kömür yardımında bulunduklarını söyledi.
Bu güne kadar 3 kamyon kömür dağıttıklarını ifade eden Kaleliloğlu, "Devletimiz büyük, ancak her yere yetişemiyor, bizde elimizden geldiğince bu kış günlerinde ihtiyaç sahiplerinin yanında olmaya çalışıyoruz. Amacımız kimsenin üşümemesi." dedi.
Kömür dağıtmaya devam edeceklerini söyleyen Kalelioğlu, seçim çalışmalarının sürdüğünü, kentin sorunlarına çözüm bulacaklarını ifade etti.