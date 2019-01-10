CHP'li Başkan Adayından İhtiyaç Sahibi Ailelere Kömür Dağıttı

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Kemal Kılıçdaroğlu'nun Kaybettiği Tazminatlar İçin CHP'li Vekiller Aralarında 5'er Bin TL Toplayacak

Antalya'da Bir İlk: Bir Rus, Belediye Başkan Adayı Oldu