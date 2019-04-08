Son Dakika Haberleri: Chp'li Başkan Aksoy'dan Bir İlk: Çiçek Değil Kitap İstedi

Chp'li Başkan Aksoy'dan Bir İlk: Çiçek Değil Kitap İstedi

1 saat önce

31 Mart yerel seçimlerinde CHP Menemen Belediye Başkanı olarak seçilen Serdar Aksoy, tebrik amacıyla gönderilen hediyelerin yerine bağış yapılması isteğinde bulundu.

Chp'li Başkan Aksoy'dan Bir İlk: Çiçek Değil Kitap İstedi, System.String[]

Yerel seçimlerde Menemen Belediye Başkanı olan Serdar Aksoy, mazbatasını almasının ardından kendisine gönderilen tebrik hediyeleri yerine bağış yapılması çağrısında bulundu.Başkan Aksoy, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, tebrik çiçeği göndermek yerine kitap bağışında bulunulabileceğini söyledi.

CHP'li Aksoy yapılacak kitap bağışlarını makamına gönderebileceklerini de belirterek şunları söyledi: "Değerli dostlarım sizlerden ricamdır. Belediyemize tebrik çiçeği göndermek yerine, Hatundere ve Maltepe kütüphanelerinde değerlendirilmek üzere başkanlık makamına kitap göndermeniz bizleri mutlu edecektir. " dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.04.2019 08:32 Kaynak: Bültenler

Serdar Aksoy, Menemen, Cumhuriyet Halk Partisi, Güncel
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