CHP'li Başkan Arda'nın testi negatif, eşininki pozitif çıktı - Son Dakika

Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve eşi Deniz Arda'nın yaptırdığı korona virüsü test sonuçları belli oldu. Başkan Arda'nın test sonucu negatif çıkarken, eşinin sonucu pozitif çıktı.



Gaziemir Belediye Başkanı Halil Arda ve eşi Deniz Arda, şüphe üzerine korona virüsü (Covid-19) testi yaptırdı. Test sonuçlarına göre Başkan Arda'nın sonucu negatif çıkarken, eşinin testi pozitif çıktı. Başkan Halil Arda, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, eşinin sağlık durumunun iyi olduğu bilgisini paylaşarak, "Değerli dostlarım, önceki gün yaptırdığımız Covid-19 testinin sonuçlarını bugün aldık. Benim test sonucum negatif çıkarken, eşim Deniz Arda'nın test sonucu maalesef pozitif çıktı. Kendisinin sağlık durumu gayet iyi; hastalığa ilişkin herhangi bir semptomu yok. Tedavisi evimizde sürecek. Virüsün, her türlü sosyal mesafe kuralına uyulmasına, gerekli tedbirlerin alınmasına rağmen tehlikeli bir şekilde karşımızda durduğunu söylemek isterim. Lütfen siz de tüm tedbirleri rehavete kapılmadan almaya devam edin. Biz de sağlık çalışanlarının tavsiyelerini dinleyerek bu süreci en kısa zamanda atlatacağız. Başta Neptün Soyer olmak üzere arayan, soran, iyi dileklerini ileten tüm dostlarımıza teşekkürlerimizi sunarız. İyi ki varsınız. Sağlıcakla kalın" dedi. - İZMİR