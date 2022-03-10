CHP'li Başkan Yardımcısı rüşvetten tutuklandı - Son Dakika
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CHP'li Başkan Yardımcısı rüşvetten tutuklandı

10.03.2022 13:00

CHP'li Başkan Yardımcısı rüşvetten tutuklandıKIRKLARELİ Cumhuriyet Halk Partisi Kırklareli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş, rüşvet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP'li Başkan Yardımcısı rüşvetten tutuklandı

KIRKLARELİ Cumhuriyet Halk Partisi Kırklareli Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş, rüşvet suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan rüşvet soruşturması kapsamında, CHP'li Kıyıköy Belediye Başkanı Ender Sevinç ve T.Ö. isimli şahıs rüşvet suçundan geçen yıl tutuklanmıştı. Devam eden soruşturma kapsamında Jandarma Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Kırklareli İl Genel Meclis Üyesi, CHP Yerel Yönetimlerden Sorumlu İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş, rüşvete aracılık suçlamasıyla gözaltına alındı. Jandarma ekipleri tarafından adliyeye sevk edilen CHP'li Başkan Toptaş, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakılmıştı.

Tekrar gözaltına alındı

CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı Cem Toptaş, tekrar gözaltına alınarak adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Toptaş, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

CHP'li Başkan Yardımcısı rüşvetten tutuklandı
CHP'li Başkan Yardımcısı rüşvetten tutuklandı
CHP'li Başkan Yardımcısı rüşvetten tutuklandı
CHP'li Başkan Yardımcısı rüşvetten tutuklandı
CHP'li Başkan Yardımcısı rüşvetten tutuklandı

YORUMLAR
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KIRKLARELİ - CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı 'usulsüzlük ve rüşvet' soruşturmasında tutuklandı KIRKLARELİ - CHP Kırklareli İl Başkan Yardımcısı 'usulsüzlük ve rüşvet' soruşturmasında tutuklandı Gözaltına alınan CHP'li İl Başkan Yardımcısı serbest bırakıldı Gözaltına alınan CHP'li İl Başkan Yardımcısı serbest bırakıldı

Kırklareli Cumhuriyet Başsavcılığı, Cumhuriyet Halk Partisi, Kırklareli, Rüşvet, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa CHP'li Başkan Yardımcısı rüşvetten tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: CHP'li Başkan Yardımcısı rüşvetten tutuklandı - Son Dakika
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